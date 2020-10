Horecabaas vreest voor nog langere sluiting van kroegen en restaurants: 'Kan wel januari worden'

Archieffoto: Twan Spierts. vergroot

Begrip, maar vooral teleurstelling en vrees bij horecaondernemer en voorzitter van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland Ruud Bakker. Samen met zijn personeel keek hij naar de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge over de nieuwe coronamaatregelen. “Het was doodstil in de zaak”.

Maaike Cnossen Geschreven door

“Het is zonde dat we weer in een lockdown terecht komen. Aan de ene kant is het terecht, de besmettingen zijn veel te hoog”, zegt Bakker. “Maar het is ook zonde dat er weer naar de horeca gekeken wordt. Het is weer de horeca die zich op moet offeren.”

Kroegen en restaurants moeten woensdagavond vanaf tien uur volledig dicht. Dit kondigden Rutte en De Jonge aan samen met andere aangescherpte maatregelen. Een gedeeltelijke lockdown, werd het genoemd.

'Zal wel langer duren'

De regels gelden voor tenminste vier weken. Bakker verwacht dat het langer duurt dan een maand. “Ik ben bang dat het wel iets van januari wordt voordat we weer open kunnen zo", zei hij. "Dit wordt een genadeslag voor veel bedrijven."

Volgens hem zou een op de drie kroegen wel eens kunnen omvallen door de tijdelijke sluiting. "Ik ben bang dat in Eindhoven alleen al dertig procent weg gaat vallen, dat die het niet vol kunnen houden”, zei hij eerder op de dag al tegen Omroep Brabant.

