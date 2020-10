Gedeeltelijke lockdown: dit zijn de nieuwe coronamaatregelen op een rij

Toch een mondkapjesplicht, een nieuwe sluiting van de horeca en geen 'blokjesverjaardagen' meer. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid hebben dinsdagavond nieuwe, strenge coronamaatregelen bekendgemaakt in een persconferentie. Wat verandert er vanaf woensdag? We zetten de belangrijkste op een rijtje.

De coronabesmettingen lopen fors op in Nederland. Om dit proberen in te perken komen er nieuwe regels. "We gaan naar een gedeeltelijke lockdown", zei Rutte. Mensen moeten hun contacten beperken en zich minder vaak verplaatsen.