Grote teleurstelling in het theater: ‘Dit zou juist het veiligste uitje moeten zijn’

Jan Wouda van theater Markant (foto: Raymond Merkx). vergroot

Precies een week nadat de Brabantse veiligheidsregio’s besloten dat er bij theaters toch meer dan dertig personen binnen mochten zijn, lijkt er nu alsnog een streep door die rekening te gaan. Naar verwachting maakt premier Rutte dinsdagavond bekend dat er geen uitzonderingen meer zijn voor die dertig personen-regel. Ook niet in theaters.

Janneke Bosch Geschreven door

“Dat stemt me niet vrolijk”, is de eerste reactie van directeur Jan Wouda van Theater Markant in Uden. “Ik snap dat de maatregelen streng en eenduidig moeten zijn, maar wat zijn dan nog veilige protocollen?”

'Theaters het meest veilig'

Wouda doelt op alle maatregelen die theaters hebben genomen om bezoekers veilig te kunnen ontvangen. “Ik denk dat iedereen het erover eens is dat theaters de veiligste protocollen hebben. Iedereen zit altijd op anderhalve meter van elkaar. Mensen gaan in ganzenpas achter elkaar de zaal uit. De enige plek waar mensen elkaar tegen kunnen komen is op de parkeerplaats.” En ook daar is ruimte genoeg, vindt Wouda.

Tegelijkertijd is er begrip voor de strenge maatregelen. “Het is ook een lastige afweging. De druk en de capaciteit van de ziekenhuizen komen ook een keer aan hun grenzen. Daar moeten de beleidsmakers op anticiperen”, begrijpt Wouda. Tegelijkertijd hoopt hij dat er maatwerk geleverd kan blijven worden. “Kijk waar de protocollen echt goed en veilig zijn en maak daar dan een uitzondering voor.”

Twee scenario's

Vooralsnog zijn er twee scenario’s voor zijn theater dinsdagavond. “De ene is dat we open kunnen blijven. Dan ben je gewoon blij dat je open mag.” Het andere is dat de theaters wel open mogen, maar met maximaal dertig bezoekers. “Open met maar dertig personen, komt toch neer op sluiting van de theaterdeuren”, zegt Wouda.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.