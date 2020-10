Culturele instellingen blij met draai van Mikkers: 'Hele stoere beslissing'

Veilig naar het theater in Uden (archieffoto). vergroot

Met luid gejuich en applaus werd het nieuws ontvangen dat er in de Veiligheidsregio Brabant-Noord tóch ontheffingen komen voor de cultuursector. Geen verwarrende en afwijkende regels meer per deel in de provincie, maar één lijn over het maximum aantal bezoekers. "Ik vind het heel stoer dat er op de eerdere beslissing is teruggekomen", zegt Jeroen Dona van de Brabanthallen in Den Bosch. "Ik ben ontzettend blij."

In een theater in Breda of Eindhoven mocht vorige week al meer dan dertig man naar binnen, bij zijn veel grotere Mainstage in de Brabanthallen in Den Bosch niet. De voorzitters van de veiligheidregio’s mochten na het aanscherpen van de coronamaatregelen zelf bepalen of ze culturele instellingen wel of geen ontheffing gaven.

Jack Mikkers deed dit voor Brabant-Noord niet. Zijn collega’s John Jorritsma en Theo Weterings deden dit wel voor Brabant-Zuidoost en Midden- en West-Brabant.

“Mikkers heeft toen een goede inhoudelijke afweging gemaakt voor zichzelf”, aldus Dona. “Ik vind het stoer dat diezelfde voorzitter nu zegt: als ik mij blijkbaar afzet tegen de rest van het land, moet ik terugkomen op mijn beslissing.”

De voorzitter maakte dinsdag bekend dat er tóch meer publiek is toegestaan. Mikkers heeft de laatste dagen onder meer gesproken met directies van culturele instellingen. Zalen waar normaal meer dan 600 mensen in kunnen, mogen nu maximaal 250 bezoekers binnenlaten. De Brabanthallen zelfs 600.

'Nog steeds moeilijk'

“Ik vind het nog steeds moeilijk om uit te leggen. Een bruiloft of begrafenis is met een beperkt aantal mensen. In de horeca gelden strenge regels”, legt de Bossche burgemeester en voorzitter van de veiligheidsregio uit. Om die reden maakte hij in eerste instantie geen uitzondering. Maar hij vindt het ook belangrijk dat er één lijn is. “Het valt ook niet uit te leggen dat er hier maar dertig mensen naar binnen mogen, maar iets verderop wel meer”, stelt hij.

“Dit is de enige ruimte die ik heb om een verschuiving te maken. De andere maatregelen zijn allemaal genomen door Den Haag. Alleen op dit punt heb ik een eigen bevoegdheid”, vervolgt hij. Een lastig besluit dus. “Ik heb er niet voor niks een week over gedaan.”

De directeur van theater Markant in Uden is blij met zijn beslissing. “Er was luid gejuich en applaus toen we het hoorden", aldus Jan Wouda. "Fijn dat mijn mensen geen bezoekers meer af hoeven te bellen”, zegt hij . “We zaten echt te wachten op dit nieuws. Alle voorstellingen kunnen gewoon weer doorgaan.”

'Maximaal veilig uit'

“Het is sociaal en cultureel van groot belang dat we dit weer kunnen doen”, vindt hij. “Mensen kunnen zo op een maximaal veilige manier een avondje uit. Helemaal nu het weer slechter wordt en mensen toch snakken naar een activiteit in deze gekke tijd, waar eenzaamheid ook nog eens op de loer ligt.” Volgens hem is het in zijn theater veiliger dan in de supermarkt met alle maatregelen die zijn getroffen.

De klap van de (voor korte tijd) afwijkende regels valt voor hem uiteindelijk mee. Bij Markant moesten ze de voorstellingen van één cabaretier uitstellen naar november.

