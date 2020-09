Ongeloof bij Main Stage in Den Bosch: 'Dit betekent dat we dicht moeten'

Jeroen Dona (foto: Jan Peels) vergroot

Ook bij de Main Stage bij de Brabanthallen in Den Bosch mogen voorlopig nog maar dertig gasten binnen zijn bij voorstellingen. Dat is de conclusie na het bekendmaking van de veiligheidsregio dat er geen ontheffingen worden verleend aan theaters, bioscopen of andere culturele instellingen. In Main Stage mochten duizend mensen een voorstelling bijwonen. "Om eerlijk te zijn, ik ben met stomheid geslagen."

Directeur Jeroen Dona van de Brabanthallen heeft geen goed woord over voor de beslissing van de veiligheidsregio. "Dit is echt het laatste dat we hadden verwacht. Ik had het idee dat we de hele tijd heel constructief met de veiligheidsregio in gesprek waren. En dan dit."

"Maar dertig mensen binnenlaten is volstrekt ridicuul."

Wat het betekent voor zijn Main Stage is duidelijk: "Het is heel simpel. Dit betekent dat we dicht moeten. Maar dertig mensen hier binnenlaten, dat is volstrekt ridicuul. Dit theater is gemaakt voor véél grotere aantallen. Er mochten sinds 1 juli duizend mensen naar binnen."

Dat er een paar kilometer verderop in de regio Midden- en West-Brabant wél theaters zijn die een ontheffing kunnen krijgen, steekt behoorlijk. "Kijk, veiligheid staat voorop, dat heb ik vanaf dag één geroepen. Maar dit is volstrekte willekeur. Dit is toch niet uit te leggen? Wij moeten dicht en op relatief korte reisafstand kunnen mensen wél gewoon naar het theater."

"We leggen ons hier niet bij neer. We gaan de barricaden op."

Dona is dan ook niet van plan om de tent zomaar te sluiten. "We gaan ons hier niet bij neerleggen. We gaan de komende dagen de barricaden op. Om burgemeester Mikkers te laten inzien dat dit niet reëel en niet fair is. Ik heb ook al direct een gesprek met hem aangevraagd. Hoe kan het nou dat Carré in Amsterdam wel open mag en wel publiek mag ontvangen, en wij niet?"

En dus gloort er nog een sprankje hoop bij Dona. "Kijk, de voorstellingen van deze week zijn verloren. Dat gaan we gewoon netjes regelen met de bezoekers. Maar we hebben het geluk dat er volgende week woensdag pas weer een volgende grote voorstelling staat gepland." Voor die tijd hoopt hij alsnog een ontheffing te krijgen.

