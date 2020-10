Horeca wordt wakker met een kater: ‘Ik ben bang dat een derde dit niet overleeft’

Als de horeca opnieuw op slot moet in de strijd tegen het coronavirus, kan dat zomaar eens het einde betekenen van een op de drie kroegen. Dat schat Ruud Bakker, van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. “Ik ben bang dat in Eindhoven alleen al dertig procent weg gaat vallen, dat die het niet vol kunnen houden.”

Tijdens de persconferentie dinsdagavond kondigen premier Rutte en minister De Jonge waarschijnlijk aan dat alle horeca in ieder geval voor twee weken de deuren moet sluiten, dat blijkt in ieder geval uit de uitgelekte berichten.

Het zou volgens Bakker de doodsteek zijn voor veel horecaondernemingen, bijna een derde zou kopje onder gaan denkt hij. “Dat zijn gigantische aantallen”, zegt hij in het Omroep Brabant radioprogramma WAKKER!

En deprimerende getallen. Met evenzoveel treurige verhalen van collega-ondernemers. “Het is heel deprimerend om alle appgroepjes nu bij te houden. Er komen schrijnende verhalen naar boven. Mensen zien gewoon geen vooruitzichten meer. Als ondernemer zakt dan de moed je in de schoenen.”

Bakker hoopt dan ook dat de horeca bij de nieuwe set maatregelen die dinsdagavond naar verwachting wordt aangekondigd, toch enigszins ontzien kan worden. “We doen élke keer aanpassingen. Élke keer schakelen we en toch krijgen we elke keer weer de vinger gewezen.”

Want telkens is de horeca de gebeten hond, vindt Bakker. “Het wordt zo eenzijdig. Ik heb liever dat we het landelijk aanpakken, met alle detailhandel. Nu wordt alleen de horeca gepakt, zo voelt het wel.”