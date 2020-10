Coronanieuws: kabinet geeft weer persconferentie, in één week ruim 40.000 besmettingen

Mark Rutte en Hugo de Jonge tijdens een eerdere persconferentie (foto: archief). vergroot

Het is de dinsdag van weer een persconferentie van het kabinet. Hiervan en van al het andere nieuws rondom het coronavirus houden we je op de hoogte in dit liveblog.



De hoofdpunten:

Sportverenigingen en horeca-ondernemingen vrezen het ergste, nu het kabinet weer een persconferentie gaat geven.

Vooral Eindhoven en Tilburg hebben er de afgelopen week veel besmettingsgevallen bijgekregen.

Het Pius X College in Bladel gaat nog voor de herfstvakantie op slot, door aanhoudende positieve tests.

08.30 - Pius X College in Bladel dicht na 'alarmerend' aantal besmettingen

Het Pius X College in Bladel gaat vanaf donderdag op slot. De school voor middelbaar onderwijs opent de deuren pas weer op woensdag 28 oktober. Aanleiding voor deze maatregel is het aanhoudend aantal besmettingen met het coronavirus. Tijdens de sluiting wordt wel digitaal onderwijs gegeven.

Directeur Jan Poels spreekt van een alarmerende situatie. Er zijn al 48 scholieren en dertien personeelsleden van het 'Pius X' besmet verklaard. De GGD, burgemeester Remco Bosma en het Rythovius College in Eersel zijn ook ingelicht. De schoolleiding spreekt van een ingrijpend besluit en doet een nadrukkelijk beroep op ouders en leerlingen om zich te houden aan de maatregelen die genomen zijn.

07.10 - Sterrenregen Michelin Gids uitgesteld

Ook de presentatie van de Michelin Gids Nederland 2021 wordt beïnvloed door corona. Normaal gesproken zou de sterrenregen in december plaatsen. Dit feestje voor exclusieve restaurants is nu voor 29 maart gepland. Dat betekent dat de huidige sterren in ieder geval tot dan behouden blijven. De organisatie hoopt dat de bekendmaking als vanouds in het DeLaMar Theater in Amsterdam kan plaatsvinden.

Ondertussen gaat de jurering gewoon door, verzekert Gwendal Poullennec, Internationaal Directeur van de Michelin Gidsen. “Het uitstel van de sterrenceremonie en de keuze om een volledig digitale gids te lanceren geeft ons de nodige tijd om ons inspectiewerk in de best mogelijke omstandigheden af te werken. We blijven eerlijk ten opzichte van de restaurateurs”, aldus Poullennec.

06.55 - D66: 'Eindexamens over meer maanden'

De eindexamens moeten volgend jaar over de maanden mei, juni en zo nodig juli verspreid worden vanwege het coronavirus. Dat wil coalitiepartij D66. D oor corona kan slechts een beperkt aantal leerlingen in dezelfde ruimte zitten. Ook leidt spreiding tot meer voorbereidingstijd per examen, denkt D66-Kamerlid Paul van Meenen.

Om volgend jaar chaos te voorkomen, wil hij daarom dat er nu al voorbereidingen worden getroffen. "Dat is beter dan dat we straks met stoom en kokend water noodmaatregelen moeten treffen." Dit jaar werden de eindexamens geschrapt, maar leerlingen kregen wel een ‘volwaardig’ diploma.

06.10 - Kabinet geeft weer persconferentie

Het kabinet maakt dinsdagavond bekend met welke maatregelen het de komende weken gaat proberen de opmars van het coronavirus een halt toe te roepen. Er zitten volgens ingewijden ingrijpende beperkingen aan te komen voor onder meer de horeca en de detailhandel. Eet- en drinkgelegenheden moeten op zijn minst rekening houden met verdere inperking van hun openingstijden en moeten mogelijk zelfs helemaal dicht. In winkels mag mogelijk na acht uur 's avonds geen alcohol meer worden verkocht.

Het kabinet zal er nog eens op hameren dat mensen thuis moeten werken, tenzij dat echt niet kan. Het gebruik van het openbaar vervoer voor reizen die niet strikt noodzakelijk zijn, wordt naar verwachting nog verder ontmoedigd. Volwassenen mogen mogelijk tijdelijk niet sporten in teamverband.

0 3.30 - Pech bij ontwikkeling vaccin

Het Amerikaanse bedrijf Johnson & Johnson is op een tegenslag gestuit bij de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19. Het bedrijf heeft de ontwikkeling ervan tijdelijk stilgelegd. Het farmaciebedrijf maakte bekend dat een proefpersoon onverwacht ziek is geworden, zo blijkt uit documenten die in bezit zijn van nieuwsmedium Stat News. In totaal doen er 60.000 mensen mee aan de klinische testen van het concern, waartoe ook Janssen Biologics in Leiden behoort.

0 2.00 - In één week ruim 40.000 mensen besmet

Het aantal coronabesmettingen blijft hard oplopen. In de afgelopen week is bij waarschijnlijk ruim 40.000 mensen in ons land het COVID-19 virus vastgesteld. Het exacte cijfer komt dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde een week geleden nog dat het in de zeven dagen ervoor 27.485 meldingen van positieve tests had gekregen.

De week daarvoor steeg het aantal besmettingen met 19.326, een week eerder kwamen 13.471 coronagevallen aan het licht en nog een week eerder werden 8265 besmettingen vastgesteld. Tussen zondagochtend en maandagochtend werden 6854 positieve tests geregistreerd, een nieuw dagrecord.

Amsterdam kende de grootste stijging. Andere snelle stijgers zijn onder meer Eindhoven, Breda en Tilburg. In Tilburg en Eindhoven is het virus bij meer dan 2000 inwoners vastgesteld. Het aantal doden door corona steeg in de afgelopen zes dagen met 114.

