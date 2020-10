Alphen-Chaam is rijkste gemeente van Brabant: 'Oude kleren aan en weinig uitgeven'

Alphen-Chaam is de meest vermogende gemeente van Brabant. Het geheim? "Zo min mogelijk eten, weinig uitgeven en oude kleren dragen", zegt een van de inwoners met een grote glimlach.

Het CBS berekent elk jaar het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens. Dat bestaat uit bezittingen zoals geld op de bank, maar ook een eigen woning, of onderneming. Schulden worden er vanaf getrokken.

In Brabant staat Alphen-Chaam wat betreft meest vermogende gemeente bovenaan. Het gemiddelde vermogen is 249.200 euro. Dat is vijf keer zoveel als landelijk (49.000 euro). Hilvarenbeek staat met 231.200 euro op de tweede plek, op de voet gevolgd door Oirschot met 229.800 euro.