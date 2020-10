Jan B. had 'absurd veel wapens' maar noemt het zelf 'hobby'. OM wil zes jaar cel

Een revolver (Foto: archief) vergroot

Veertien revolvers, een pistool en munitie. Die had Jan B. (70) in Hulten in bezit en da's hartstikke verboden, zegt het OM. Zelf noemt Jan B. het een uit de hand gelopen hobby. “Gewoon een zwakke plek van mij”. Zijn duistere verleden helpt hem niet daarbij. Daarom wil de officier van justitie dat de rechtbank een pakket celstraffen oplegt van in totaal zes jaar.

Jan B. is al lang een bekende van de politie. De voorbije jaren werd zijn strafblad alleen maar langer. Ruzies met gemeente en burgemeester. Een grote landelijke wapenzaak. Het dumpen van een lijk, waarvan hij later is vrijgesproken.

'Hobby'

Woensdag verscheen hij voor de zoveelste keer voor de rechtbank en verzuchtte: “Ik heb vier jaar gezeten voor die gekkigheid, voor die uit de hand gelopen hobby van mij. Ik ben het zat, mijn vriendin ook”.

Maar volgens het OM ging hij op 16 november vorig jaar weer de fout in. Een nietsvermoedende gps-wandelaar liep langs zijn erf en speelde een spelletje geocaching. Tussen de coniferen van Jan dacht hij een verborgen schat te vinden.

Revolver in krant

In een rioolbuis vond hij een opgerolde Telegraaf met daarin een revolver. De wandelaar belde de politie en die vond nog twaalf revolvers en een pistool. Met B. zijn DNA erop. Jan B. gaf toe dat hij de wapens had aangeraakt. “Ik heb ze vastgehad. Het waren een Bulldog en een Smith and Wesson, da’s de Mercedes onder de wapens. En een Nagant, dat is zo’n grote joekel”, zei Jan B. op zijn rechtszaak woensdag.

Maar de wapens waren niet zijn eigendom, benadrukte hij. Een Belgische kennis had ze aangeboden en Jan had geen geld om ze te kopen. "Douw ze maar in de grond”, zou Jan toen wat grappend tegen de Belg hebben gezegd.

'Grijpklaar'

Op 30 juni dit jaar volgde een inval in Jan zijn caravan in Hulten. Binnen vond de politie nog twee revolvers. Eentje was geladen en lag op een plank boven zijn bed. “Heb ik ook toegegeven. Grijpklaar. Dat is omdat ik me niet laat rippen op mijn eigen terrein”, zei B. , Hij zei dat hij een keer is overvallen en mishandeld.

En hoe het zat met die 41 afgeschoten patroonhulzen? “Die kogelpatronen? Ter decoratie. Die mag je gewoon hebben."

Vier jaar cel plus extra straffen

Voor wapenhandel was B. deze keer niet aangeklaagd. Wel voor bezit. De officier van justitie vindt dat B. 'een absurd aantal vuurwapens' in zijn bezit had.

Omdat B. vaker de fout in ging volgde de maximale eis van vier jaar voor wapenbezit. Bovendien zou hij twee voorwaardelijke straffen alsnog opgelegd moeten krijgen. Het totaal komt daarmee op zes jaar.

Zijn advocaat vroeg om vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. Verder vroeg de advocaat om rekening te houden met zijn leeftijd. En als het niet anders kan: tien maanden cel maximaal.

'Tuinieren en rust'

De verdachte zit sinds de zomer in de cel. Hij zweeg tot nu toe maar sprak woensdag uitvoerig. Jan B. zei diverse keren dat hij tot inkeer is gekomen. “Ik ben 70 geworden in de gevangenis. Ik dacht, ik ben verkeerd bezig. Ben gelukkig gezond.”

B. is AOW'er. Hij verkoopt naar eigen zeggen soms nog wel een auto- of motoronderdeel. Hij mijmerde voor de rechtbank over rust die hij zoekt. “Ik heb helemaal geen criminele vrienden meer. Ik wil tuinieren. Gezellig met bokjes en een geit. En mijn vrouw.”

Of hij die rust en gezelligheid (terug)krijgt dat beslist de rechtbank op 28 oktober.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.