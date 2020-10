Als aanbellen geen optie is: de Bearcat die werd ingezet bij drugsinval in Den Bosch

De politie gebruikte deze Bearcat tijdens de inval (foto: Instagram wijkagent Erik/politie). vergroot

Groot, zwart, luid en nietsontziend. Een Amerikaans pantservoertuig, de zogeheten Bearcat, joeg buurtbewoners in Den Bosch maandag de stuipen op het lijf. Het gevaarte werd door een arrestatieteam ingezet bij een woninginval. De normaliter zo rustige wijk stond even op stelten. En raar is niet dat: een gevaarte is de Bearcat zeker.

De Bearcat bewees zondag direct zijn nut tijdens de politie-inval, het resultaat van een langlopend drugsonderzoek. Om bij het zwaarbeveiligde huis te komen reed de Bearcat moeiteloos door een gemeenteplantsoen, heg en hek om uiteindelijk tegen een raam tot stilstand te komen. Als het had gemoeten, had de Bearcat ook de pui van het huis aan gort kunnen rijden. Daar is de Bearcat zelfs min of meer voor gemaakt.

Dat bewees de Bearcat niet lang geleden toen er enkele loodsdeuren in Lelystad moesten worden geramd.

Beelden van de actie in Lelystad:

Nederland heeft naar verluidt meerdere Bearcats, die worden gemaakt door het Amerikaanse bedrijf Lenco. In de Verenigde Staten worden ze dan ook vaker ingezet en Amerikaanse autoriteiten hebben verreweg de meeste exemplaren. In Nederland worden Bearcats gebruikt door de Dienst Speciale Interventie (DSI), een eliteteam dat wordt ingezet bij aanslagen, gevaarlijke invallen of andere 'grote' veiligheidsverstoringen.

De Bearcat doet denken aan een tank, maar wordt zo officieel niet genoemd. Het voertuig valt in de categorie gepantserd infanterietransportvoertuig, internationaal een armored personnel carrier (apc) genoemd. De BearCat is eigenlijk een aangepaste pick-uptruck: een Ford F550 om precies te zijn. De motor? Turbodieselmotor, acht cilinders, 440 pk. Vierwielaandrijving? Vanzelfsprekend.

Het is dan ook niet verrassend dat een Bearcat geen tot weinig moeite heeft om muren en hekken plat te rijden. Meer cijfers over het gevaarte:

Ruim 9000 kilo.

2,5 meter breed.

Maar liefst 6 meter lang.

De wagen wordt ook wel een ‘bunker op wielen’ genoemd vanwege de kogelwerende ramen met tralies en de dikke pantserplaten.

Nog enkele smeuïge details:

Op het dak kan een ladder worden vastgezet, zodat infanterie bijvoorbeeld daken kan bereiken.

In beide zijkanten van de wagen zitten openingen waar doorheen geschoten kan worden.

De Bearcat kan bijna de 150 kilometer per uur aantikken als hij eenmaal op snelheid is.

Kortom: de Bearcat is een politievoertuig om rekening mee te houden, zeker als er niet wordt aangebeld.

