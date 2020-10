Een kaarsje aansteken bij de Zoete Moeder: 'FC Den Bosch kan wel wat hulp van boven gebruiken'

Supporters van voetbalclub FC Den Bosch kunnen voortaan een kaarsje aansteken voor hun club bij stadion De Vliert. Woensdag is daar een replica onthuld van het Mariabeeld de Zoete Moeder uit de Sint Jan. Kunstenaar Ralph Posset maakte de replica. Hij is zelf supporter van FC Den Bosch en vindt dat de club wel wat hulp van boven kan gebruiken.

Een mislukte overname, een uit de hand gelopen racismerel en nu ook nog eens spelen zonder supporters door corona. Het zijn barre tijden voor de volkse voetbalclub FC Den Bosch. Kunstenaar en supporter Ralph Posset trekt zich dat aan en besloot een replica van de Zoete Moeder te maken voor bij het stadion. Hij is ervan overtuigd dat ook de harde supporters kern graag een kaarsje zal aansteken op een overwinning van de club.

Icoon van de stad

"De Zoete Moeder is een icoon van de stad Den Bosch, misschien nog wel meer dan de Bossche Bol of de oude binnenstad", zegt Ralph Posset die zelf ook regelmatig naar de Zoete Moeder in de Sint Jan gaat. Toen hij polste wat andere fans van zijn plan vonden, kreeg hij meteen positieve reacties.