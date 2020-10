Efteling had uitspraak Raad van State wel verwacht: 'We hebben nog wat huiswerk te doen'

Foto: archief vergroot

De Efteling zit niet direct in zak en as na de uitspraak van de Raad van State dat uitbreiden voorlopig niet kan. “Het is niet zo dat het gehele plan niet oké is. We moeten gewoon wat dingen aanpassen en duidelijker maken”, zegt een woordvoerder. “We krijgen niet voor niks de tijd om het aan te passen. Anders werd het gewoon al afgewezen.”

Het attractiepark in Kaatsheuvel wil graag uitbreiden. Daarom is het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ opgesteld door de gemeente Loon op Zand. Omwonenden zagen dit plan niet zitten en stapten naar de rechter. De Raad van State heeft het plan beoordeeld en vindt dat het niet op orde is.

“We hadden al wel een beetje verwacht dat we iets zouden moeten aanpassen”, aldus de woordvoerder. “Het is een veel omvattend plan. We werken er al zes jaar zorgvuldig aan. Maar omdat het over zo’n lange periode gaat, wil je op bepaalde gebieden ook wat ruimte overhouden. Raad van State zegt dat niet alles even duidelijk en goed beargumenteerd is. Dus we zullen dat toch wat beter moeten vastleggen.”

Zo heeft de Raad van State vraagtekens waarom er uitgebreid moet worden als bijna 90 procent van het huidige terrein nog onbebouwd is. “Het klopt dat er 11 procent van het park wordt gebruikt voor attracties. Dat doen wij vanwege de natuur”, vertelt ze.

De Efteling was ruim voor de komst van het sprookjesbos en latere attracties een sport- en wandelpark. “Dat koesteren wij echt en willen we graag behouden. We zien ook dat de gasten de natuur waarderen met een 9,2. De natuur scoort hoger dan de attracties. Dat is voor ons dus heel erg belangrijk.”

De gemeenteraad krijgt een half jaar om het plan aan te passen. In totaal gaat het om vijftien gebreken.

