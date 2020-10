Net 5 dagen open en nu moet restaurant Villa Vredelust alweer dicht door de coronaregels

Gastvrouw Esther van Straaten (foto: Noël van Hooft). vergroot

Vijf dagen is het restaurant open en nu moeten de deuren vier weken op slot. Na twee jaar bouwen opende Villa Vredelust zaterdag zijn deuren. Corona gooit nu voor de tweede keer roet in het eten. Want de opening op 1 juli werd vanwege de pandemie uitgesteld. Gastvrouw Esther van Straaten heeft er slecht van geslapen.

In de bossen aan de Bredaseweg staat het buitenhuis dat nu dienst doet als brasserie. De nieuwheid straalt nog van het hele pand af. Vogels, 1200 stuks, hangen aan het plafond en vissen zwemmen door de bar heen. De Herenkamer, met een schitterend uitzicht over het water, is zelfs nog niet eens gebruikt. Esther laat met trots elke ruimte zien maar tegelijkertijd doet het pijn dat vanavond om tien uur de deuren dicht moeten.

Het verhaal van gastvrouw Esther :

Een stel uit Tilburg komt woensdagmiddag nog snel iets drinken. "We wilden eigenlijk vanavond iets eten maar ze zaten al vol." De brasserie zat eigenlijk de komende tijd al vol. "We moeten 1900 reserveringen annuleren", weet Esther te vertellen.

Zaterdag tijdens de opening hing het al een beetje in de lucht. ‘’Alleen we hadden gehoopt dat we elke dag tot zes uur open zouden mogen zijn en dat er daarna een avondklok zou gelden’’, vertelt Van Straaten. Ze wil benadrukken dat ze de sluiting snapt maar ook dat dit voor Vredelust en de hele sector heel veel pijn doet.

"We hebben hier met zoveel collega's wekenlang zestig tot zeventig uur gewerkt."

Waar de meeste horecazaken tijdens de eerste lockdown al alle klusjes in en rondom de zaak hebben gedaan kunnen ze bij Villa Vredelust nog wel flink aan het werk. Buiten moet de hele boel nog aangepakt worden en ook in de zaak kan er nog flink geklust worden. Daarnaast wil Esther een afhaalpunt gaan openen voor wandelaars en fietsers die de bossen in gaan.

Met een heel dubbel gevoel sluit Esther vanavond de deur. "We hebben hier met zoveel collega's weken lang zestig tot zeventig uur gewerkt om dit te verwezenlijken. Dat we nu dicht moeten is heel onwerkelijk."

Eigenaar Hein Heffels hoopt dat Vredelust de sluiting overleeft. "Het hangt er echt vanaf hoe lang het gaat duren." Esther hoopt vooral dat alle gasten terugkomen om het resultaat van twee jaar keihard werken te bewonderen.

