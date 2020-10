Personeel test positief op corona: twee basisscholen in Roosendaal en Zevenbergen dicht

Geen lessen op scholen in Roosendaal en Zevenbergen (foto: Wikimedia). vergroot

Twee basisscholen in Roosendaal en Zevenbergen zijn gesloten. Dit is het gevolg van coronabesmettingen onder het personeel. Het gaat om de protestants-christelijke basisschool De Kroevendonk in Roosendaal en de rooms-katholieke basisschool De Arenberg in Zevenbergen.

Voor de kinderen en het personeel van de school in Roosendaal betekent dit een vervroegd begin van de herfstvakantie. Leerlingen van de school in Zevenbergen krijgen donderdag en vrijdag online les voordat ze een week echt vrij zijn.

Overleg met GGD

In Roosendaal is bij tien tot twaalf medewerkers het virus vastgesteld of ze wachten nog op de uitslag van de coronatest. Onder hen is een aantal leerkrachten, zo laat directeur Teun Dekker weten. Ook kinderen hadden klachten. Tijdelijk kon het gemis van docenten nog opgevangen worden, maar woensdag is in overleg met de GGD West-Brabant besloten de school op slot te doen.

Het was volgens Dekker organisatorisch niet mogelijk de leerlingen thuis onderwijs te laten volgen. Ook speelt mee dat na deze week de herfstvakantie begint. Dekker heeft goede hoop dat daarna iedereen weer aan de slag kan.

Ook kinderen met klachten thuis

Bij De Arenberg klinken dezelfde geluiden. Ook hier zijn de afgelopen week verscheidene leerkrachten positief getest op het coronavirus. Verder blijven steeds meer kinderen thuis met aan corona gerelateerde klachten, zo zegt het bestuur van Stichting De Waarden, waar De Arenberg onder valt. Na intensief overleg tussen schooldirecteur Hèlen Rasenberg en het stichtingsbestuur is besloten om de school deze week te sluiten.

“We zijn tot dit besluit gekomen omdat het aantal besmettingen blijft oplopen. We vinden het niet langer verantwoord om op deze wijze onderwijs te verzorgen, waarbij mogelijk de veiligheid en gezondheid van iedereen in het gedrang komt", staat in een gezamenlijke verklaring. De medezeggenschapsraad van de school is akkoord met de maatregel.

Digitaal onderwijs

Alleen als het echt niet anders kan, worden kinderen op school opgevangen. Alle leerlingen konden woensdag hun schoolspullen ophalen om thuis les te kunnen volgen. ,,We passen hierbij digitaal onderwijs toe en voorzien ouders en/of verzorgers waar nodig van apparatuur voor thuisgebruik voor de kinderen", zo staat in de verklaring. Zowel de schooldirectie als het stichtingsbestuur verwacht dat de school na de herfstvakantie weer (gedeeltelijk) open kan.

Eerder deze week besloot de leiding van Pius X in Bladel om deze school voor middelbaar onderwijs ook nog voor het ingaan van de herfstvakantie te sluiten.

