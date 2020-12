Evelyne gunt trouwjurken een tweede leven, maar die van haarzelf hangt nog in haar kast

Puck vond een tweedehands trouwjurk bij Uit Liefde (Foto: Alessandra Mignardi). vergroot

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen en pittig jaar. Je zou bijna vergeten dat er ook heel veel mooi, leuk en vrolijk nieuws was. Bijvoorbeeld de bruidswinkel van Evelyne Klerx in Tilburg. Pasgetrouwde vrouwen kunnen bij haar hun trouwjurk afstaan, zodat een ander er voor een kleiner prijsje weer plezier van kan hebben. Omroep Brabant blikt samen met Evelyne terug op het enorme succes van afgelopen jaar.

Je trouwdag is de mooiste dag van je leven, maar ook een heel prijzige. Alleen al de trouwjurk kan een paar duizend euro kosten. Dat hoeft niet altijd, vinden ze bij 'Uit Liefde' in Tilburg. "Bruiden komen soms met tranen in hun ogen hun trouwjurk bij ons afgeven", vertelt eigenaresse Evelyne. "Dan zeg ik altijd nog: het hoeft niet hoor."

"Ik had nooit gedacht dat dit zo storm zou lopen toen ik ermee begon."

Naast gedragen trouwjurken hangen er ook gloednieuwe pareltjes in de rekken. "Er zijn een paar grotere merken die oude collecties of pasmodellen aan ons geven." Die dure jurken worden voor een paar honderd euro verkocht aan bruiden met een kleine portemonnee of aan ‘groene’ bruiden: vrouwen die bewust geen nieuwe jurk willen kopen, omdat ze het niet nodig vinden alles nieuw te kopen.

"Nadat Omroep Brabant langs was geweest, kregen we heel veel positieve reacties’’, vertelt Evelyne. ‘’Er kwamen een heleboel bruiden hun jurk brengen en we kregen er veel volgers op social media bij.’’

Voor Evelyne blijft het ontzettend bijzonder dat vrouwen hun jurk afstaan. "Mijn eigen trouwjurk heb ik nog steeds in mijn kast hangen", vertelt ze. "Hij was erg duur en er zit zo veel sentiment aan. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen hem weg te doen. En dat terwijl ik elke dag omringd word door jurken die zijn afgestaan."

"Wij zijn de enige zaak in Nederland die dit doet."

Die jurken worden door vrouwen uit het hele land opgestuurd of afgegeven. Er komen veel meer jurken binnen dan er verkocht worden. In haar winkel heeft Evelyne nu zo’n tweehonderd pareltjes hangen. "Wij zijn de enige zaak in Nederland die dit doet. Mensen die graag hun bruidsjurk willen doneren, komen daarom al snel bij ons uit. Ik had nooit gedacht dat dit zo storm zou lopen toen ik ermee begon."

We tellen met deze Goed Nieuwskalender af naar 2021: een jaar dat hopelijk voor iedereen minder zwaar wordt dan 2020. Maar omdat ook dit jaar veel moois te bieden had, vind je hier elke dag een nieuw, vrolijk verhaal uit 2020.

