Circus Barani strandt door coronamaatregelen in Bergen op Zoom: 'We kunnen geen kant meer uit'

Directeur Robert Zinneck van Circus Barani is ten einde raad. (Foto: Erik Peeters) vergroot

De artiesten en hun kinderen van circus Barani zitten zonder geld en voldoende te eten vast in Bergen op Zoom. Ze zouden donderdag hun eerste voorstelling geven maar door de nieuwe coronamaatregelen, zitten ze financieel volledig aan de grond en kunnen geen kant meer uit. Directeur Robert Zinneck (51) is ten einde raad.

Het nieuwe evenementenverbod doet hem nu de das om. “Ik heb geen idee hoe het verder moet. We hebben helemaal niks meer. Ik heb nog honderd euro voor dertien mensen. Hooguit een week hebben we nog te eten voor onszelf en de dieren maar dan is het op. Waar moet ik naartoe zonder geld?”, vraagt hij zich af met tranen in zijn ogen.

Robert Zinneck ziet de toekomst van zijn circus somber in:

Wachten op privacy instellingen...

Toen het circus zondag neerstreek, was er nog geen vuiltje aan de lucht. Tot ze woensdag te horen kregen dat er geen voorstellingen gegeven mogen worden. “Alle stoelen waren verkocht maar het mag niet. Het mag alleen maar in theaters, bioscopen en Holland Casino”, klinkt de directeur verontwaardigd.

"Het is mij allemaal te veel."

Het circus was net een paar weken weer een beetje aan het opkrabbelen na een jaar van fikse tegenslagen. Door corona konden ze zeven maanden niet optreden en onlangs werden ook nog eens alle peperdure kostuums gestolen. Maar het allerergste was het ongeluk van de zoon van Robert in september 2019 die daardoor in een rolstoel belandde.

“Het is mij allemaal te veel en nu worden ook nog eens kapot gemaakt door de coronaregels”, vervolgt Robert. Alsof er niks aan de hand was, kreeg hij als klap op de vuurpijl ook nog eens rekening gepresenteerd van de gemeente: Ruim driehonderd euro voor de vergunningskosten.

vergroot

De circusdirecteur piekert er niet over om de nota te betalen. “Waar moet ik dat van doen? Ik heb nog honderd euro. Dit is toch belachelijk. Wij hebben niet eens kunnen optreden, dit is overmacht. Ik dacht eerst dat het een grap was terwijl ik hier de clown ben”.

"We zijn niet gewend onze hand op te houden."

Inmiddels begint de ellendige situatie van de circusmensen de aandacht te trekken van mensen in de buurt. Spontaan worden er levensmiddelen gebracht en strobalen voor de dieren. Ook op internet is er inmiddels een doneeractie gestart.

vergroot

“Wij zijn niet gewend om onze hand op te houden. Zo zitten we niet in elkaar maar we zijn er nu erg blij mee. Heel lief van de mensen dat ze aan ons en de kinderen denken”, zegt schoondochter Amber.

Robert Zinneck is overmand door emoties. Hij heeft geen woorden voor de situatie waarin het circus nu terecht is gekomen. De directeur vreest dat het einde van Barani nabij is.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.