Illegaal casino met gokkasten en pokertafels opgerold in een kelder in Rijen

De politie heeft donderdagavond een casino opgerold aan het Landkaartje in Rijen. De illegale ruimte was verstopt in de kelder van een huis. Agenten namen vier gokkasten en ook drie pokertafels met zestien stoelen in beslag.

De politie viel het huis donderdagavond rond acht uur binnen. Het casino was op dat moment niet in gebruik. De eigenaar van het pand is gehoord, maar niet aangehouden. Er is wel een proces-verbaal opgemaakt.

De politie kreeg meerdere klachten uit de buurt over de illegale ruimte. Bovendien werd gefraudeerd met stroom.

Underground scene

Eerder meldde Omroep Brabant dat er bijna dagelijks illegale pokertoernooien zijn. Er gaan duizenden euro's om in deze, vaak professioneel opgezette toernooien. Veel gemeenten gedogen het zelfs.

Illegaal casino opgerold in Rijen. (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

De kelder lag vol met kaarten en fiches. (foto: politie) vergroot

Verschillende goederen zijn in beslag genomen. (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

