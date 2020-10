Streep door middaggebed in moskeeën en weekendvieringen in kerk, uit angst voor coronaverspreiding

Pastoor Harm Schilder. vergroot

Diverse kerken in zeker zes parochies van de katholieke kerk in Brabant blijven de komende weken dicht voor vieringen. De parochiebesturen hebben dit besloten om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt.

De leiding van minstens vijf Marokkaanse en Turkse moskeeën in onze provincie heeft op haar beurt bepaald dat hier deze en de volgende week geen vrijdaggebed zal plaatsvinden. Het gaat om moskeeën in Bergen op Zoom (Ulu), Den Bosch (Arrahma en Orhan Gazi), Oosterhout (Ahmet Yesevi) en Tilburg (Süleymaniye).

Voorbeeld Roosendaal gevolgd

De vijf rooms-katholieke parochies volgen het voorbeeld van de Sint Norbertusparochie in Roosendaal, die vorige week al de handdoek in de ring gooide en alle weekendvieringen in oktober afgelastte. Wel worden vanuit een aantal kerken diensten, die dus niet voor publiek worden verzorgd, worden gestreamd.

De Franciscusparochie Asten-Someren is een van de parochies die het ultieme besluit hebben genomen. Hier is ‘tot nader order’ een streep gezet door de weekendvieringen. Die van de H. Willibrord in Aalst, Valkenswaard en Waalre vervallen tot en met het weekend van 7 en 8 november. In de parochie Sint Petrus geldt dit vooralsnog tot en met het eerste weekend van november. “Het is een pijnlijk besluit in een zeer zorgelijke en roerige tijd. Als lokale kerk dienen we ons te schikken aan de bisschoppen en de overheid”, zo wordt de gelovigen in Boekel, Odiliapeel, Uden, Venhorst, Volkel en Zeeland gemeld.

Ook geen missen in deel van Helmond

Ook pastoor Norbert Swagemakers van de parochie van de Heilige Damiaan de Veuster, een van de parochies in Helmond, zit ermee in zijn maag. “Indien wij slechts dertig mensen kunnen binnenlaten met alle toegevoegde maatregelen en beperkingen, hebben wij besloten dat wij de kerkdeuren niet openen.” De andere parochie in Brabant waar de komende drie weekends geen vieringen op zaterdag en zondag plaatsvinden, is de Sint Willibrordusparochie in Wintelre en omstreken.

Wel mis in Bladel en Reusel-De Mierden

In de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden, al weken besmettingshaarden van COVID-19, kunnen mensen voorlopig ‘gewoon’ naar de kerk gaan. Dit lijkt haaks te staan op het besluit van de directie van het Pius X College in Bladel om deze school nog voor het ingaan van de herfstvakantie te sluiten. Ook zijn in heel de gemeente Bladel de sporthallen en sportruimten in gemeenschapshuizen voor kinderen vanaf twaalf jaar dicht.

Harm Schilder heeft niet getwijfeld over de vraag of hij (voorlopig) een punt zou moeten zetten achter het opdragen van missen. De pastoor van de parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus in Bladel: “We hebben hier zo’n grote kerk, daar kunnen we ons prima aan de regels houden. Zoals een mondkapjesplicht bij het betreden en verlaten van de kerk. En er wordt niet gezongen."

'Geen privatisering van de religie'

"Bovendien vind ik het belangrijk voor de saamhorigheid van onze gemeenschap dat mensen bij elkaar kunnen blijven komen`, aldus Schilder. Hij heeft begrip voor de strenge maatregelen, zoals een maximumaantal van dertig kerkgangers, maar als pastoor wil hij toch zijn eigen weg gaan. Op ‘privatisering van de religie’, zoals hij het uitdrukt, zit Schilder niet te wachten.

