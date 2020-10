'Ik had geen toegang tot kelder', zegt eigenaar van huis waar politie illegaal casino oprolde

Illegaal casino opgerold in Rijen. (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

De eigenaar van het huis in Rijen waar de politie donderdagavond in de kelder een illegaal casino oprolde, zegt dat hij de ruimte waar gokkasten en pokertafels stonden, verhuurde aan iemand. Zelf had hij geen toegang tot de kelder. En hij wist ook niet wat er in de kelder stond, zo vertelt hij vrijdag aan Omroep Brabant. "Dit had ik misschien een keer moeten controleren", vertelt de eigenaar van het huis aan het Landkaartje. Hij wil zijn verhaal alleen anoniem vertellen.

De eigenaar geeft aan dat er misbruik is gemaakt van zijn goedheid. Degene aan wie hij de kelder verhuurde, is volgens hem inmiddels 'met de noorderzon vertrokken'. Hij zegt vrijdagochtend te hebben gebeld met de gemeente om de huurder uit te laten schrijven.

De huurder had volgens de eigenaar tegen hem verteld dat hij vrienden langs liet komen. "Om een beetje te sporten en te tafeltennissen." De huurder zou zonder dat de eigenaar het wist een ander slot op de kelder hebben laten zetten. Over de gokautomaten en pokertafels die de politie in de kelder vond, verklaarde de huurder volgens de eigenaar van het huis 'dat hij ze goedkoop op de kop had weten te tikken'. "En dat hij ze wilde doorverkopen."

De man woont zelf 21 jaar in het huis aan het Landkaartje. Hij zegt dat hij de kelder sinds anderhalve maand verhuurde. Dat geldt ook voor een tuinhuisje achterin de tuin.

Klachten over geluidsoverlast

Het was donderdag niet voor het eerst dat de politie bij het huis aan de deur stond. Een maand geleden was dat volgens de huiseigenaar ook het geval, maar toen was er volgens hem niks aan de hand. "Buren hebben geklaagd over geluidsoverlast", zei de politie volgens de man. Dat was volgens hem de reden voor de komst van de politie donderdag.

Of er in de kelder van zijn huis illegale zaken speelden, weet de man niet. Maar als dat het geval is geweest dan heeft hij daar naar eigen zeggen 'part noch deel aan gehad'. “Ik was altijd weg als hij mensen ontving."

Het huis kon de huurder niet in. Hij had volgens de eigenaar alleen toegang tot de flinke kelder van zo'n negentig vierkante meter. En tot het tuinhuisje. Hij wil graag dat de huurder snel contact met hem opneemt om uit te leggen hoe het zit. "Nu komt het op mijn naam en daar pas ik voor", zegt hij verbolgen.

Proces-verbaal

De politie viel het huis donderdagavond rond acht uur binnen. Het casino was op dat moment niet in gebruik. De eigenaar van het huis is door de politie verhoord, maar hij is niet aangehouden. Wel werd een proces-verbaal opgemaakt. De bewoner van het pand 'moet zich bij de politie komen verantwoorden', aldus de politie vrijdag.

