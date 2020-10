Dorothée deelt indringende boodschap op coronatentoonstelling na verlies van háár Peter

Het verhaal van Dorothée Verstegen is een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling. (foto: Eva de Schipper) vergroot

Als je Museum Krona in Uden binnenloopt zie je al snel de gouden deur van een oude Volkswagen Kever staan. Het is een eerbetoon aan Peter van der Zanden, die op 58-jarige leeftijd overleed aan het coronavirus. Zijn partner Dorothée Verstegen vindt het heel belangrijk om Peters verhaal te vertellen als onderdeel van een tentoonstelling over de impact van het coronavirus op Uden. "In eerste instantie deden we er laconiek over. Maar toen werd Peter ziek."

Peter was helemaal gek op zijn Kever. Hij was net begonnen met het opknappen van het autootje, totdat hij ziek werd en overleed. De broers van Peter gaan zijn geliefde Kever alsnog opknappen om hem uiteindelijk te schenken aan Luuk, de zoon van Peter.

Dorothée bleef achter met drie kinderen. In de video vertelt ze haar indrukwekkend verhaal:

De gouden deur van de Kever is een van de vele voorwerpen van de tentoonstelling. Ieder voorwerp doet denken aan deze bijzondere tijd en vertelt een eigen verhaal. Conservator Wouter Prins: "Sommige voorwerpen hebben een zeer ernstig verhaal en sommige juist een wat luchtiger."

Deze bloemen en vlinders waren te vinden in Huize Sint Jan, een woongelegenheid waar ouderen de juiste zorg krijgen. vergroot

Een vlinder en bloem

Als je het museum binnenloopt word je bij de deur meteen verrast door mooie bloemen en vlinders. Deze hangen er niet zomaar, ze hebben een diepere betekenis. Deze bloemen en vlinders waren te vinden in Huize Sint Jan, een woongelegenheid waar ouderen de juiste zorg krijgen.

Wanneer een verzorger langskwam, wisten zij niet meteen of ze bescherming nodig hadden. Zo werd het idee geboren om een vlinder of bloem op te hangen. Wanneer er een vlinder was opgehangen, dan was iemand positief getest. Bij een bloemetje wachtte de bewoner op de uitslag van een test.

De kapotte drone. vergroot

Een kapotte drone

In het museum ligt ook een kapotte drone die gebruikt is bij het filmen van een uitvaart. Een vrouw uit Uden regelde de drone, maar helaas vloog die tegen een boom en ging het apparaat kapot. "Dat had iets naars, maar ook wel iets hilarisch. Die combinatie zoeken wij hier ook een beetje", vertelt Prins. "Het hoeft niet alleen maar ernstig te zijn. We proberen ook leukere voorbeelden te geven.”

De gebreide beertjes met mondkapjes. vergroot

Gebreide beertjes

"Er zijn heel veel mensen gaan breien in die tijd", aldus Prins. "De beertjes met de mondkapjes zijn daar een mooi voorbeeld van."

De expositie Maria en het Nieuwe Normaal wordt zaterdag 17 oktober geopend. Vanwege corona zal dat een bescheiden bijeenkomst zijn. De tentoonstelling is tot en met 6 december te zien.

