Voedselbank Bergen op Zoom verrast noodlijdend Circus Barani met eten, ‘Dit is geweldig’

De circusfamilie Zinnicker neemt het voedsel in ontvangst (Foto: Dirk Sanders/voedselbank). vergroot

De artiesten en kinderen van het Circus Barani zijn vrijdagmiddag verrast door de voedselbank uit Bergen op Zoom. Vrijwilligers Dirk Sanders en Fred Noordlander namen, met toestemming, aan het eind van de dag de overgebleven etenswaren mee en gaven die aan de leden van het noodlijdende circus. “Die waren er ontzettend blij mee’, vertelt Sanders. “Dit is geweldig. Dit hadden we absoluut niet verwacht”, zegt circusdirecteur Robert Zinnicker.

Circus Barani streek de afgelopen dagen neer in Bergen op Zoom met de bedoeling om er een aantal voorstellingen te spelen. Door de coronamaatregelen werd de vergunning ingetrokken. Dat was al een flinke domper voor het circus. Daar kwam nog eens bij dat het in voorbije periode ook al geen vetpot was voor het circus. Het circus balanceert nu op de rand van de afgrond. De kas en de koelkast van het circus zijn leeg.

Kofferbak

Sanders en Noordlander kwamen in actie en namen de overgebleven groenten, aardappelen en brood mee op de scooter en in de kofferbak van de auto. Voor de kinderen werden er nog een paar zakken friet en nog wat koeken bijgedaan. "Het gaat om overgebleven verse producten die we geen week meer kunnen bewaren", zegt Sanders.

De voedselbank kon niet achterblijven, vond Sanders. "Deze mensen zijn in nood en moeten geholpen worden. Het kan ook aan de dieren worden gegeven. Weggooien kan altijd nog."

Het mooie gebaar raakt directeur Zinnicker recht in het hart. “De hele dag kwamen er mensen langs met voedsel. Van soep tot en met fruit. We kunnen er nog dagen van eten. Het is fijn dat er aan ons wordt gedacht. Ik weet niet ik zeggen moet.”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.