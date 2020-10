Coronanieuws: Meer dan achtduizend nieuwe coronabesmettingen gemeld

Een traumahelikopter (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Ook deze zaterdag houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws rond de verspreiding van het coronavirus.

De hoofdpunten:

Landelijk meer dan 8000 nieuwe besmettingen erbij.

'De 'gedeeltelijke lockdown' die sinds woensdagavond van kracht is, kan volgens het RIVM mogelijk tot in december duren.

Vanuit Brabantse ziekenhuizen worden voorlopig nog geen coronapatiënten naar Duitsland overgeplaatst.

Het Bravis ziekenhuis, met vestigingen in Roosendaal en Bergen op Zoom, stelt alle geplande operaties vanaf maandag uit.

14.45 - Coronademonstratie Den Bosch

Er stond vrijdagmiddag een coronademonstratie gepland in Den Bosch. De demonstratie was van te voren aangemeld bij de gemeente, maar de demonstranten hielden zich niet aan de afspraken. De ME moest eraan te pas komen om de demonstratie te beëindigen.

14.37 - Ruim 1100 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn er 1105 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er minder dan gisteren, toen er 1208 nieuwe besmettingen werden gemeld. Het aantal mensen dat aan het coronavirus is overleden is in onze provincie met vijf toegenomen in de afgelopen 24 uur.

14.34 - Steeds meer patiënten in het ziekenhuis

De druk op Nederlandse ziekenhuizen blijft toenemen door het groeiend aantal coronapatiënten. In totaal behandelen de Nederlandse ziekenhuizen nu 1568 patiënten met Covid-19, 15 meer dan vrijdag.

Van die patiënten liggen er 352 op de intensive care, een stijging van 7 ten opzichte van de dag ervoor, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De meeste mensen met Covid-19 liggen op een verpleegafdeling.

14.25 - Meer dan 8000 nieuwe besmettingen

Er zijn landelijk gezien 8141 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het RIVM. Voor het eerst is het aantal landelijke besmettingen door de grens van achtduizend per dag gegaan. Er zijn het afgelopen etmaal 28 nieuwe sterfgevallen gemeld.

13.41 - Bravis schaalt reguliere zorg af

Het Bravis ziekenhuis, met vestigingen in Roosendaal en Bergen op Zoom, stelt alle geplande operaties vanaf maandag uit. Reden is de hoge toestroom van coronapatiënten en een hoog ziekteverzuim onder medewerkers. Volgens het ziekenhuis zitten er zo'n 240 medewerkers ziek thuis of zijn thuis in quarantaine vanwege besmette huisgenoten.

13.02 - Lifeliner voor coronapatiënten

De Lifeliner 5, de speciaal voor vervoer van coronapatiënten ingerichte traumahelikopter, gaat vanaf maandag weer vliegen vanaf vliegbasis Volkel. Het academische ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen zorgt samen met mobiele medische teams van andere ziekenhuizen voor de bemanning met een spoedarts en een speciale verpleegkundige, melden het ziekenhuis en ANWB Medical Air Assistance, operator van de traumahelikopters die in Nederland vliegen.

11.37 - Overplaatsingen naar Duitsland

Hoewel het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding laat weten 'op het punt te staan' om coronapatiënten vanwege de druk op de Nederlandse ic-capaciteit naar Duitsland te verplaatsen, worden vanuit Brabantse ziekenhuizen voorlopig geen coronapatiënten naar Duitsland overgeplaatst. Dat laat een woordvoerster van het ROAZ zaterdagochtend weten.

"Die ruimte kun je wel goed gebruiken, maar mensen willen het liefst in een ziekenhuis behandeld worden waar ook de familie in de buurt woont", legt ze uit. "We willen de patiënten daarom zo lang mogelijk in hun eigen ziekenhuis verplegen, daar waar mogelijk. Als de nood aan de man is, moeten we natuurlijk wel verplaatsen, maar voor de patiënt willen we de zorg zo lang mogelijk in het eigen ziekenhuis houden."

11.30 - Fout formaat mondkapje

Sinds begin deze zomer is er op de website van de Rijksoverheid een patroon te vinden voor het maken van een mondkapje van bijvoorbeeld een laken of oud T-shirt. Dit patroon heeft het ministerie van VWS overgenomen van de Amerikaanse overheid. Nu blijkt uit een berekening van het programma Kassa dat het ministerie een rekenfout heeft gemaakt in het omrekenen van de Amerikaanse maateenheid (inches) naar centimeters. Dit verklaart waarom het mondkapje veel te groot is en helemaal niet aansluit. Een woordvoerder bevestigt dat het inderdaad om een rekenfout gaat, en dat dit aangepast wordt.

11.05 - Dutch Design Week

De jaarlijkse Dutch Design Week (DDW) is zaterdagochtend weer begonnen, maar nu alleen digitaal en zonder de vele gebruikelijke fysieke evenementen in Eindhoven. Daartoe werd al eerder door de burgemeester besloten vanwege het coronavirus. Het naar de stad halen van grote groepen mensen is nu namelijk geen goede zaak.

10.50 - Bossche Komeedie

De Bossche Komeedie heeft met pijn in het hart besloten de voorstellingen van 'Blijve Lache' op 23, 24, 25, 29, 30, 31 oktober en 1 november te annuleren. Dit vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Daardoor mogen er nog slechts dertig mensen naar een theatervoorstelling gaan. "Het is binnen de nieuwe regelgeving onmogelijk om een gezellig en onbezorgd avondje uit te bieden. Op dit moment zoeken we naar nieuwe data in het voorjaar."

10.02 - 'Lockdown mogelijk tot in december'

De 'gedeeltelijke lockdown' die sinds woensdagavond van kracht is, kan mogelijk tot in december duren. Jaap van Dissel van het RIVM zegt tegen de NOS dat hij een langere periode verwacht 'waarin de aantallen verhoogd zijn'. De besmettingscijfers zullen eerst nog verder toenemen voordat een eventuele afname volgt, verwacht hij. Van Dissel houdt er daarom rekening mee dat de nieuwe coronamaatregelen niet al na vier weken versoepeld worden.

09.30 - Griepgolf

De griepgolf van komende winter verhoogt de druk op ziekenhuizen verder. Dat zegt hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss. "Mensen met griep, maar ook andere luchtwegvirussen, hebben klachten die overlappen met de symptomen van het coronavirus. Zelfs een milde griepgolf gaat dus tot extra werk leiden."

04.04 - Chinees coronavaccin

Al binnen enkele weken denkt China het eerste werkende coronavaccin op de markt te brengen. En dit jaar volgen er waarschijnlijk nog twee. Maar Nederland heeft geen interesse, ook al lijken de Chinese vaccins volgens deskundigen veilig. Dat is te lezen in het AD.

23.03 - Coronabesmettingen middelbare scholieren

Op zeker 342 van de 648 Nederlandse middelbare scholen is sinds augustus in elk geval een coronabesmetting gemeld. Dat komt naar voren uit een inventarisatie van Nieuwsuur en BD Dataplan. Het gaat om besmettingen die gemeld zijn in openbare bronnen en interne berichten van scholen. GGD'en of andere instanties houden niet centraal bij waar besmettingen plaatsvinden.

