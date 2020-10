Coronanieuws: op zeker helft middelbare scholen coronabesmetting

Ook deze zaterdag houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws rond de verspreiding van het coronavirus.

04.04 - Chinees coronavaccin Al binnen enkele weken denkt China het eerste werkende coronavaccin op de markt te brengen. En dit jaar volgen er waarschijnlijk nog twee. Maar Nederland heeft geen interesse, ook al lijken de Chinese vaccins volgens deskundigen veilig. Dat is te lezen in het AD.

23.03 - Coronabesmettingen middelbare scholieren

Op zeker 342 van de 648 Nederlandse middelbare scholen is sinds augustus in elk geval een coronabesmetting gemeld. Dat komt naar voren uit een inventarisatie van Nieuwsuur en BD Dataplan. Het gaat om besmettingen die gemeld zijn in openbare bronnen en interne berichten van scholen. GGD'en of andere instanties houden niet centraal bij waar besmettingen plaatsvinden.