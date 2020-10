Lege bussen en een halfvolle weekmarkt: ‘Dichte horeca haalt de ziel uit de stad’

De Markt in Den Bosch zaterdagmiddag rond 13.30 uur (foto: Noël van Hooft) vergroot

Blijf thuis, doe alleen noodzakelijke boodschappen en ga niet funshoppen. Dat zijn de coronaregels die sinds woensdag weer gelden. Daar houden we ons niet massaal aan. Als je in Den Bosch gaat kijken zijn het zijn geen spookbeelden zoals in veel andere landen.

Wij Brabanders gaan nog gewoon even de stad in om inkopen te doen. Maar de marktkooplieden merken zeker dat het na de persconferentie van dinsdag weer een stukje rustiger is geworden in het centrum.

Mensen vertellen waarom ze toch naar Den Bosch zijn gekomen:

Tegenover het stadhuis staat kaasboer Ruben Duijts kaasblokjes uit te delen. Nu de markt door de straten staat lijkt het af en toe druk maar dat is het volgens Duijts alles behalve. ‘’Het is een stuk rustiger dan vorige week. Je merkt vooral dat de sfeer uit de stad is nu de horeca dicht is.’’

"Normaal gaan we even lunchen, boodschappen doen, een drankje drinken en naar huis."

En dat zeggen de mensen op straat ook. ‘’Normaal gaan we even lunchen, boodschappen doen, een drankje drinken en naar huis’’, beschrijft een Bossche vrouw. ‘’Nu is het alleen de noodzakelijke boodschappen en naar huis.’’

John van Zandvoort is koffie aan het schenken voor de marktkooplieden. Dat doet hij al 42 jaar. "Deze rust is echt niet normaal", zegt John terwijl hij over een bijna leeg plein kijkt. "Het is wel goed dat het rustig is," zegt hij verwijzend naar de nieuwe coronaregels. "Maar het is wel te laat."

Van Zandvoort merkt ook een wat gespannen sfeer in het centrum. "Mensen zijn toch wat angstig, ze letten beter op en ontwijken anderen." Maar volgens de koffieman hoeven mensen echt niet bang te zijn op de markt. "Hier is het veel veiliger dan in de supermarkt."

Maar er zijn ook mensen die er gewoon een gezellig weekendje weg van maken. Zoals een stel uit het zuiden van Limburg. "We zouden eigenlijk naar Leiden gaan, maar dat was code rood en daarom zijn we nu in Den Bosch."

Het stel vindt het nog gezellig druk in de stad. ‘’Eten en drinken doen we in het hotel.’’ Opvallend is dat in vergelijking met vorige weken bijna iedereen een mondkapje op zak heeft voor als ze de winkel in gaan.

Ondertussen op het busstation staat een handje vol mensen te wachten. In de bussen die vertrekken zitten twee, soms drie reizigers. Andere bussen vertrekken leeg. Het OV is sinds deze week alleen voor noodzakelijke reizen en niet voor uitjes.

"Mijn vriend met Alzheimer woont daar en ik moet bij hem op bezoek."

Maar wat is noodzakelijk? Een oudere vrouw uit de stad moet met de bus naar Waalwijk. "Mijn vriend met Alzheimer woont daar en ik moet bij hem op bezoek."

Dus buschauffeurs vertellen dat het sinds corona eigenlijk nooit meer echt druk is geworden in de bussen. ‘’Alleen op de lijnen richting de scholen is het druk. Maar vandaag merken we echt dat mensen nog minder snel met de bus gaan.’’

