Terry was bij opa en oma op bezoek tijdens de brand: ‘Ik zag opa daar staan tussen de rook’

Terry Muller (11) was bij haar opa en oma op bezoek toen de brand uitbrak vergroot

Het was flink schrikken voor de elfjarige Terry Muller uit Vught zaterdagochtend. Ze was bij haar opa en oma op bezoek in het appartementencomplex in Oosterhout, toen er brand uitbrak in garage eronder. Bewoners moesten hun appartementen uit. “Opa en oma zijn niet meer zo snel.”

Janneke Bosch Geschreven door

Ze staat nog na te trillen van de schrik, als Terry buiten haar verhaal doet. Ze was bij haar opa en oma op visite, terwijl haar moeder naar de kapper ging. “Oma zei, ‘wat is dat nou’ en ze deed het raam open en het rook heel erg naar rook. Er kwam allemaal rook uit de garage”, herinnert ze zich.

"Opa en oma zijn oud en lopen niet meer zo snel."

Er ging er een brandalarm af en Terry en haar opa en oma haastten zich naar buiten. “Opa en oma zijn oud en lopen niet zo snel. Ik heb mijn jas gepakt en we zijn snel naar beneden gegaan.”

Het was behoorlijk eng, vond Terry. Helemaal toen haar opa terug naar boven ging. “Opa ging nog een keer naar boven om mensen te helpen. En toen zag ik hem daar staan tussen alle rook.” Heel beangstigend was dat. “Ik moest heel hard huilen en stond te trillen”, vertelt Terry.

Ook haar oma is hevig geschrokken. “Oma is heel misselijk. Haar spullen kunnen ook zomaar verbranden.”

Veertig bewoners opgevangen

Zover is het niet gekomen. De brand is beperkt gebleven tot de garage. Hoe die precies kon ontstaan is nog niet duidelijk. Maar de brandweer weet wel dat de brand bij één auto begonnen is en er uiteindelijk acht voertuigen betrokken zijn geweest bij de brand.

Er kwam veel rook bij vrij, die ook in de appartementen terecht is gekomen. Veertig bewoners zijn opgevangen in het schoolgebouw naast het appartementencomplex.

Ook Andries Zwaan woont in het appartementencomplex waar de brand onder woedde. Ook voor hem is het een nare dag:

