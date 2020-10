'Heil Hitler' en ander extreme leuzen tijdens coronademonstratie in Den Bosch

Bij de demonstratie tegen de aangescherpte coronamaatregelen zaterdag in Den Bosch werden antisemitische en andere opruiende leuzen geroepen. 'Stinkjoden', 'Heil Hitler' en 'Politie, politie, de hoeren van justitie', is te horen op beelden die op social media zijn geplaatst.

Het filmpje is gepost door het Twitteraccount 'Sekte van Engel'. Wie daarachter zit, is niet duidelijk, maar de Twitterpagina omschrijft zichzelf als een kritische volger van de actiegroep Viruswaarheid van Willem Engel.

De politie verzamelt beeldmateriaal van de demonstratie en als blijkt dat daar mogelijke strafbare feiten op te zien zijn, dan stellen ze in overleg met het Openbaar Ministerie een onderzoek in. "Dat kan uiteindelijk leiden tot aanhoudingen buiten heterdaad, zoals we dat noemen", aldus een woordvoerder van de politie.