Willem-Alexander en Máxima hadden beter moeten weten, vinden de Brabanders

Willem-Alexander en Máxima hadden moeten aanvoelen dat hun herfstvakantie in Griekenland niet helemaal goed zou vallen bij het Nederlandse publiek. Dat blijkt uit een peiling van Omroep Brabant. 55 procent zegt dat de koning en de koningin ‘beter hadden moeten aanvoelen dat dat onhandig was’.

De koninklijke familie kwam dit weekend halsoverkop terug van hun vakantie in Griekenland nadat bleek dat er behoorlijk wat ophef over was ontstaan. Zondag trekt premier Rutte boetekleed aan en laat aan de Tweede Kamer weten dat hij op de hoogte was van de vakantie van de leden van het koningshuis en dat hij een verkeerde inschatting heeft gemaakt.