Koning en koningin zijn van harte welkom in 'Klein Griekenland' in Bergen op Zoom

Santorini of Bergen op Zoom? (Foto: Erik Peeters) vergroot

Fer Geerts haalde er deze zomer het wereldnieuws mee: hij had een compleet Grieks dorp nagebouwd in zijn achtertuin. Nu de koning en koningin door alle ophef hun vakantie in Griekenland halsoverkop moeten afbreken, kunnen ze op de terugweg best een tussenstop maken in Bergen op Zoom. Bij Fer is hij welkom. “Hij mag gerust eens komen kijken om hier het Griekse gevoel te krijgen!”

Janneke Bosch Geschreven door

De maquette van Fer staat niet meer in de achtertuin, maar nu ingepakt in dozen in de hobbykamer. De enorme bouwpuzzel van 22 delen kan in de winter niet buiten blijven staan. “Het is kwetsbaar spul”, vertelt Fer, “het is niet winterhard.” Fer maakte de impressie van het Griekse eiland Santorini van afvalmateriaal, als piepschuim, hout en karton. Het gevaarte is vijf meter lang en twee meter breed.

"Als 'ie komt kijken, dan bouw ik hem op!"

Dat de koning nu met gezwinde spoed terug naar Nederland komt, deed Fer meteen aan zijn maquette denken. “Ik zei gisteren nog tegen mijn vrouw, ‘zal ik hem eens een link naar mijn website sturen?’ Dan hoeft ‘ie Griekenland ook niet te missen,” lacht hij.

In de wintermaanden staat het Griekse dorp binnen op de hobbykamer (foto: Fer Geerts) vergroot

En mocht de koninklijke familie écht langs willen komen om een beetje Griekenland op te snuiven bij het mini-Santorini van Fer, dan zijn ze natuurlijk van harte welkom. “Als ze komen kijken, dan bouw ik hem op! Desnoods vandaag nog!”

"Of hij begint zelf een leuke hobby. Zijn huis is groot genoeg."

En anders zouden Willem-Alexander en Maxima natuurlijk ook zélf kunnen beginnen aan een Griekenland-maquette, nu ze de herfstvakantie noodgedwongen in Nederland doorbrengen. “Begin eens een leuke hobby, denk ik dan”, suggereert Fer, “zijn huis is groot genoeg!”

In de zomer zat Fer Geerts nog lekker in zijn 'Griekse dorp' in zijn achtertuin in Bergen op Zoom:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.