Rietje ziet haar tachtigste verjaardag in rook opgaan na brand in parkeergarage

Met een huurauto komen ze maandag aanrijden bij hun appartement. Rietje en haar man zijn min of meer dakloos na de brand in de parkeergarage van hun appartement, afgelopen zaterdag in Oosterhout. En ook hun auto, een BMW, ging in vlammen op. De verwachting is dat ze een maand lang hun huis niet in mogen. Uitgerekend op haar tachtigste verjaardag brak er brand uit.

Ze heeft veel stress door de brand, zegt Rietje, die met een paar koffertjes wat kleren en spullen komt ophalen. Toen ze zaterdag vanwege corona bescheiden haar verjaardag vierde zag ze rook omhoog komen.

Er bleek een brand in de parkeergarage te zijn. Een Peugeot had vlam gevat. Blussen hielp niet meer. Via ventilatieroosters verspreidde de rook en de roet zich door heel het complex. De 28 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar. Alleen op afspraak en onder begeleiding mogen ze wat spullen ophalen.

"We gaan wel naar een hotel."

Nu logeren Rietje en haar man bij hun dochter in Tilburg. Maar ze willen toch liever terug naar Oosterhout. Even snel iets huren is bijna onmogelijk. "We gaan wel naar een hotel of bed and breakfast", zegt Rietje. Voor de ingang van het appartementen complex staat beveiliging, om te voorkomen dat mensen op eigen houtje naar binnen gaan.

De bewoners krijgen wel professionele hulp van de stichting Salvage. Op de kleren die Rietje snel heeft meegenomen zit roet. Ook moet er onderzoek worden gedaan naar de bouwkundige staat van het complex na de brand. Pas als alles weer veilig en schoon is kunnen de hoofdzakelijk bejaarde bewoners weer terug naar huis.

"Er zijn ergere dingen."

"We mankeren zelf niets en er zijn ergere dingen", relativeert Rietje de situatie. Gelukkig blijft haar man heel nuchter. "Daar heb ik veel steun van, hij is zelfs alweer aan het kijken voor een nieuwe auto", lacht Rietje, die haar tachtigste verjaardag toch wel iets anders had voorgesteld.

