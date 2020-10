Bewoners van 28 appartementen kunnen nog een maand niet naar huis na brand in parkeerkelder

Het gaat nog zeker een maand duren voordat de bewoners van het appartementencomplex in Oosterhout weer terug naar huis kunnen na de brand van zaterdagochtend. Dat meldt de gemeente maandagochtend aan Omroep Brabant. Eerder werd nog gemeld dat het een aantal dagen zou duren voordat de bewoners weer naar hun appartementen konden.

Volgens de gemeente moet er nog onderzoek worden verricht naar de bouwkundige staat van het pand. “We weten nog niet zeker of het veilig is en of de constructie van het gebouw niet te veel is aangetast”, aldus de gemeente.