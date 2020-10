Meer ziekteverzuim en roosterproblemen door corona: gewone zorg nog meer in de knel

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Door het stijgende ziekteverzuim onder zorgpersoneel raken Brabantse instellingen in de knel. Roosters komen moeilijk rond en mogelijk wordt zorg hierdoor op korte termijn afgeschaald. Dat zeggen bestuurders van langdurige zorgorganisaties en ziekenhuizen tegen Omroep Brabant.

In plaats van drie keer per week, twee keer thuis hulp bij het douchen. Minder activiteiten in het verzorgingstehuis. En nog meer behandelingen in ziekenhuizen die tóch niet kunnen doorgaan. Zorgbestuurders vrezen hiervoor te moeten kiezen als nog meer personeel zich ziekmeldt dan nu het geval is.

108 personeelsleden besmet

In de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg-sector (VVT) zat vorige week 8,4 procent van de medewerkers thuis, al ligt dat percentage nu waarschijnlijk hoger, met op sommige afdelingen uitschieters tot wel 60 procent. In de ziekenhuizen gaat het gemiddeld om 7 procent.

Het hogere ziekteverzuim heeft alles te maken met corona. De laatste weken neemt het aantal besmettingen in heel Nederland, en dus ook onder het zorgpersoneel, fors toe. Zo telt alleen al het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg in de afgelopen twee weken 108 positief geteste personeelsleden. Zij kunnen een poos niet werken en dat geldt ook voor mensen die wachten op de uitslag van een test als ze klachten hebben. "Het wordt steeds lastiger diensten rond te krijgen. Op termijn moeten we de reguliere zorg gaan afschalen, al doen we er alles aan om dat niet te hoeven doen", aldus een woordvoerder.

Zorgcontinuïteit in gevaar

Om te voorkomen dat zorg en activiteiten afgeschaald moet worden, proberen zorginstellingen uit allerlei hoeken en gaten personeel aan te trekken. “We maken meer gebruik van gepensioneerden, flexpoules en landelijke initiatieven zoals ‘Extra handen voor de zorg’. Ook worden KLM’ers omgeschoold tot zorgmedewerkers”, zegt Conny Helder van het Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg in Brabant. Bovendien vraagt tenminste één instelling in Midden-Brabant medewerkers die in quarantaine zitten, omdat ze in contact geweest zijn met een coronapatiënt, tóch te komen werken. De zorgcontinuïteit komt anders in gevaar.

Toch zijn die noodgrepen nu al soms niet genoeg. Zo staat in verpleeghuis De Watersteeg in Veghel een cohortafdeling voor ouderen met dementie en corona leeg. Reden: er is te weinig personeel.

Leeggekomen plekken misschien niet opvullen

Wilma de Jong van BrabantZorg, waar De Watersteeg onder valt, maakt zich zorgen. Want niet alleen gaat er mogelijk een streep door zorg en activiteiten, ook is ze bang voor langere wachtlijsten voor verpleeghuizen. “Leeggekomen plekken zullen we misschien niet meteen opvullen als de druk door coronapatiënten toeneemt. Het personeel is dan hard nodig voor de speciale corona-afdelingen. Mensen moeten dan langer thuis wonen dan nodig is. Dat is erg pijnlijk.”

