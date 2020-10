Ziekenhuizen lopen voller: coronapatiënten uit Randstad opvangen wordt lastiger

Een ambulancechauffeur in isolatiekleding. vergroot

Brabantse ziekenhuizen namen de voorbije weken tientallen coronapatiënten uit de Randstad over om de druk op de zorg daar te verlichten. Maar dat gebeurt volgens het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) nu nog maar mondjesmaat. “De ziekenhuizen hier komen steeds voller te liggen”, zegt een woordvoerder.

Om verhuizingen van coronapatiënten in goede banen te leiden zijn er in het hele land regionale coördinatiecentra. In Brabant gebeurt dat vanuit Tilburg. "Waar mogelijk proberen Brabantse ziekenhuizen nog steeds patiënten over te nemen. Om andere regio's te helpen die ons in het voorjaar gesteund hebben. Het wordt wel steeds lastiger om patiënten over te nemen, omdat ook het aantal patiënten in Brabant toeneemt."

Het zwaartepunt van deze tweede coronagolf ligt in de Randstad, al loopt Brabant met 1256 positieve coronatests in de afgelopen 24 uur fors in. Inmiddels liggen er 199 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, van wie 46 op de intensive care. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde statistieken van het ROAZ. De verwachting is dat dit aantal de komende tijd verder oploopt.

'20 tot 50 procent afschalen'

Om hen op te kunnen vangen, schalen Brabantse ziekenhuizen de reguliere zorg verder af. Zo maken zij personeel vrij om zich over coronapatiënten te ontfermen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schat dat de reguliere zorg in Brabant op korte termijn met tussen 20 tot 50 procent afneemt. Dat blijkt uit de informatie die Karina Raaijmakers van de NZa woensdagochtend aan de Tweede Kamer gaf.

De Nederlandse Zorgautoriteit verwacht dat in Brabant tussen de 20 en 50 procent van de reguliere zorg moet worden afgeschaald (Screenshot presentatie Karina Raaijmakers). vergroot

Vorige week gaf ROAZ-voorzitter Bart Berden nog aan dat twintig procent afschalen wat hem betreft de grens is. Met de meest recente besmettingscijfers- en voorspellingen in het achterhoofd is de kans echter groot dat die grens wordt overschreden. Dat zou betekenen dat nog meer geplande operaties en behandelingen moeten worden afgezegd. “Het is nu nog te vroeg om andere percentages te noemen. Over een paar dagen weten we meer”, zegt de woordvoerder van het ROAZ.

Karina Raaijmakers van de Nederlandse Zorgautoriteit vertelde de Tweede Kamer woensdagochtend dat afschalen van de zorg nu meer gezondheidsrisico's met zich meebrengt dan in het voorjaar. Het aantal verpleegdagen in de winter ligt volgens haar doorgaans hoger.

Crisisteam dagelijks bijeen

Brabantse ziekenhuizen zien door betere monitoring dan in het voorjaar de coronadrukte nu wel beter aankomen. Om de verwachte toestroom aan patiënten in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis op te vangen, is daar het Ziekenhuis Rampen Opvang Plan in werking getreden. Een crisisteam komt er dagelijks samen om de situatie te beoordelen.

