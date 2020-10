Supermarktruzie gaat door: bouw van Aldi in Reek ligt nog zeker zes weken stil

De nieuwe Aldi in Reek had eigenlijk al open moeten zijn (foto: Jan Peels) vergroot

De bouw van een nieuwe Aldi-supermarkt in Reek blijft nog zeker zes weken stilliggen. Dit komt door een uitspraak van de bestuursrechter in Den Bosch. Albert Heijn in Schaijk en Jumbo in Zeeland zijn naar de rechter gestapt uit vrees voor concurrentie en inkomstenverlies.

Inwoners van Reek zijn op hun beurt woest op deze bedrijven en boycotten beide bezwaarmakers. Zij zitten met smart te wachten op de Aldi en ze doen al enige tijd hun boodschappen bij een Plus-supermarkt in het naburige Herpen.

Mogelijk snel besluit B en W

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landerd, waar Reek onder valt, hebben een tijd geleden al een vergunning verstrekt om de Aldi aan de Monseigneur Borretstraat te bouwen. Tegen deze beslissing zijn bezwaren ingediend. B en W nemen, volgens de rechtbank, deze of komende dinsdag een besluit hierover.

Ondertussen zijn de twee andere supermarkten al naar de rechter gestapt om de bouw tegen te kunnen houden. In september besliste de voorzieningenrechter dat er voorlopig niet mag worden gebouwd.

'Niet ongewijzigd in stand'

De bestuursrechter gaat ervan uit dat de huidige vergunning ‘naar alle waarschijnlijkheid niet ongewijzigd in stand zal blijven'. Dit kan betekenen dat de bouwwerkzaamheden wel kunnen worden hervat, maar onder bepaalde voorwaarden.

Ook tegen dit besluit kan, gedurende zes weken, weer bezwaar worden aangetekend. Met mogelijk weer een rechtsgang tot gevolg. Ondertussen kan er dus zeker zes weken niet verder worden gebouwd en mogelijk nog veel langer.

