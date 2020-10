Man die inreed op cafégasten ontkent opzet: 'Trapte op het gaspedaal in plaats van de rem'

De beelden van de doorrijder. vergroot

De Roemeen die eind september met grote snelheid inreed op een groep cafégangers in Rijsbergen, zegt dat zijn actie geen bewuste aanslag was maar een ongeluk. Hij zegt dat hij per ongeluk op het gaspedaal trapte in plaats van de rem. Dat heeft de advocaat van de 23-jarige Valentin C. laten weten.

Bij de aanrijding, voor feestcafé The Jolly Jester aan de Sint Bavostraat in Rijsbergen, raakten meerdere mensen gewond. Getuigen meldden dat de verdachte dat opzettelijk deed en er een ruzie aan voorafging. De Roemeen vluchtte na de aanrijding en werd vijf dagen later aangehouden in zijn Belgische woonplaats Wuustwezel. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van poging tot doodslag.

Camerabeelden van de aanrijding. Let op: de beelden kunnen schokkend zijn.

De advocaat van Valentin C., Mark Broere, vindt die beschuldiging veel te zwaar. “Het is een dun lijntje tussen moord en niet opletten”, aldus de Roosendaalse advocaat.

“Het klopt dat hij in de disco was. Buiten heeft hij met een paar Nederlanders armpje gedrukt. Na de laatste partij hebben ze hem een beetje belachelijk gemaakt, zoals mannen onderling kunnen doen na een avondje stappen. Maar er is helemaal geen ruzie gemaakt.”

"Hij is even verderop zelfs gestopt om te keren, maar toen zag hij een woedende menigte op hem afkomen."

De Roemeen verklaarde tegenover zijn advocaat dat hij op zijn telefoon aan het kijken was en ondertussen ook nog zocht naar een vriend die buiten het café zou staan. “Toen zag hij ineens een groep mensen voor zijn auto”, vertelt advocaat Broere. “Hij schrok daar zo van dat hij keihard op de rem wilde trappen. Maar in plaats daarvan trapte hij per ongeluk het gaspedaal in.”

Op camerabeelden is te zien dat een auto met hoge snelheid een aantal feestvierders schept. “Zijn vergissing verklaart waarom de getuigen hem zagen versnellen. Hij is even verderop zelfs gestopt om te keren, maar toen zag hij een woedende menigte op hem afkomen en is hij in paniek naar huis gereden.”

Volgens advocaat Broere belde zijn cliënt bij thuiskomst niet meteen de politie omdat diezelfde nacht een goede vriend om het leven was gekomen bij een verkeersongeval. Omdat zijn cliënt redelijk Nederlands spreekt, zou hij te druk zijn geweest met het regelen van alle bijkomende zaken.

"Mijn cliënt heeft er veel spijt van en voelt dat de publieke opinie tegen hem is.”

Dat Valentin C. de auto waarmee hij de aanrijding veroorzaakte, al had verkocht voordat hij werd aangehouden, is volgens zijn advocaat ook niet relevant. “Hij heeft bekend dat hij die nacht achter het stuur zat. Er is een ernstig verkeersongeval veroorzaakt, maar we hebben het hier niet over een doorgewinterde boef. Mijn cliënt heeft in Nederland een blanco strafblad en zijn uitlevering aan Nederland ook niet tegengewerkt.”

De 23-jarige man verschijnt woensdag voor de raadkamer. Dan wordt bepaald of er genoeg aanwijzingen zijn om hem in de cel te houden. Het Openbaar Ministerie wil pas in de loop van de week meer over de zaak loslaten. Broere: “Natuurlijk zit mijn cliënt in de rats. Hij heeft er veel spijt van en voelt dat de publieke opinie tegen hem is.”

