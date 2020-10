Brabantse ziekenhuizen zetten streep door 40 procent van de ‘gewone zorg’

Foto: archief vergroot

De coronadruk op Brabantse ziekenhuizen neemt met de dag toe en dat dwingt ze tot het verder afschalen van reguliere zorg. Er gaat een streep door veertig procent van de ‘gewone zorg’, melden ze. Op die manier maken de ziekenhuizen capaciteit vrij voor zieke coronapatiënten.

Tot nu toe ging de afschaling niet verder dan twintig procent. De voornaamste reden dat dit nu toch nodig is, is de stijging van het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten. Dinsdag lagen 298 mensen met het virus in de Brabantse ziekenhuizen. Dat is de helft van de grote piek in het voorjaar, toen haast alle geplande zorg niet doorging.

Snelle toename van opnames

Grote zorgen maakt men zich over de snelle toename van coronapatiënten die ziekenhuishulp nodig hebben. Zo lagen er dinsdag 75 patiënten meer in het ziekenhuis dan vrijdag. Als die lijn doorzet, zullen ziekenhuizen snel nog meer gewone zorg moeten stilleggen, is de vrees. De Nederlandse Zorgautoriteit verwachtte vorige week al dat ziekenhuizen in Brabant op korte termijn 20 tot 50 procent aan reguliere zorg zouden moeten afschalen.

“Eerdere patiëntenverwachtingen matchen niet met de realiteit", legt ROAZ-woordvoerder Marieke van Bommel namens de ziekenhuizen uit. "Die worden overschreden. Daarom schalen we de coronazorg nu groter op." Gevolg daarvan is dat meer behandelingen en operaties worden geschrapt. Zo heeft het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom voor deze week alle geplande operaties uitgesteld. Alleen acute en oncologische ingrepen gaan door.

Ziekteverzuim

Naast een forse toename aan patiënten worden ziekenhuizen geconfronteerd met een hoger ziekteverzuim. In Brabant zit 7 procent van het personeel thuis. Corona speelt daarbij grote rol. Zo testten alleen al van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in twee weken tijd 108 medewerkers positief. Zij zijn daardoor een poos niet inzetbaar.

Op het eerste oog lijken de meest recente besmettingscijfers van het RIVM licht aan het einde van de tunnel te bieden. Hoewel met 1487 positieve tests dinsdag in Brabant een dagrecord werd gevestigd, lijkt de snelheid waarmee het aantal nieuwe meldingen stijgt, af te nemen, is de analyse van het RIVM. Dat is een landelijke trend.

'Niet in juichstemming'

Het is een effect van maatregelen die eind september van kracht werden, zegt RIVM-woordvoerder Coen Berends. Volgens hem duurt het nog een week voor het effect van de huidige gedeeltelijke lockdown te zien is in de besmettingscijfers. “We zijn zeker niet in een juichstemming”, zegt hij.

Voor de ziekenhuizen betekent dit alles vooralsnog weinig positiefs. Het duurt namelijk een poos voordat iemand die besmet is mogelijk in het ziekenhuis belandt. Berends: “Het effect van de maatregelen op de ziekenhuisopnames laat nog lang op zich wachten. Daarom maken mensen in de zorg zich hier zo druk om.”

