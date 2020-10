Mestfabriek in Oss nog niet van de baan, gemeente verliest strijd bij Raad van State

De komst van een mestfabriek naar Oss is nog niet van de baan. Burgemeester en wethouders van de gemeente proberen al jaren te voorkomen dat op industrieterrein Elzenburg en De Geer op grote schaal mest wordt verwerkt, maar de hoogste rechter geeft hen geen gelijk.

'Alleen op industrieterreinen'

De provincie hanteert een beleid om grote mestverwerking alleen op industrieterreinen te laten gebeuren. Er zijn maar weinig plekken in de provincie waar mestverwerking mogelijk is, terwijl Brabant dus wel tegen een enorme berg mest aanhikt. Oss kan niet zomaar de regels veranderen, aldus de provincie. In Oss gaat het om een plan van het bedrijf MACE. Initiatiefnemer Frans Meulenmeesters uit Elsendorp wil er 500.000 ton mest omzetten in mestkorrels.