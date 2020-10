Rechter beslist: arbeidsmigranten op vakantiepark Oostappen moeten binnen vier weken weg zijn

De FIOD doet een inval bij het hoofdkantoor van Oostappen Groep in Asten. (Foto: Pim Verkoelen) vergroot

De arbeidsmigranten die nu nog op recreatiepark Prinsenmeer in Asten wonen, moeten er binnen vier weken weg zijn. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald in een zaak tussen de Oostappen Groep Vakantieparken en de gemeente Asten.

Volgens Burgemeester en wethouders wonen buitenlandse werknemers al lang tegen de afspraken op Prinsenmeer, eigendom van de Oostappen Groep. Het is niet bekend hoeveel er precies verblijven.

Maximaal 500.000 euro

Mochten ze over een maand niet zijn vertrokken, dan moet de Oostappen Groep een dwangsom van 50.000 euro per dag betalen. Dit bedrag kan oplopen tot maximaal 500.000 euro. Al in 2009 werden er arbeidsmigranten aangetroffen op het vakantiepark. Tien jaar later, maart vorig jaar, werd de eigenaar van het recreatiepark opgedragen om binnen twee maanden een eind te maken aan de bewoning van huisjes door arbeidsmigranten. Dit had diverse rechtszaken tot gevolg, die deze woensdag tot de voor de Oostappen Groep verstrekkende uitspraak heeft geleid. Maar, ook deze beslissing kan nog worden aangevochten.

De gemeente Asten laat weten dat ze blij is met de uitspraak, maar ze wil die eerst goed bestuderen voordat er een inhoudelijke reactie gegeven kan worden. De advocaat van de Oostappen Groep, Marcel Senders, kon nog niet reageren.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.