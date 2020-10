Overname Jumbo van winkelketen HEMA is slimme zet: 'Niemand heeft deze strategie'

Archieffoto's: Karin Kamp/Stephen, Flickr vergroot

Nog even, en Jumbo mag zich eigenaar noemen van winkelketen HEMA. De deal ter waarde van zo'n 440 miljoen euro is bijna rond. Het supermarktconcern van de familie Van Eerd gaat hierbij samen in zee met investeerder Parcom. "Een hele slimme zet", zo noemt retaildeskundige Erik Hemmes de overname.

Dat de Jumbo-familie de nieuwe eigenaar wordt van de HEMA verbaast Hemmes niet. "De twee zijn geen vreemden van elkaar, er was al langer een commerciële samenwerking", zegt hij. "Zo nam het concern uit Veghel al verschillende HEMA-winkels over in grote steden, en liggen er al een tijdje non-foodproducten uit het HEMA-assortiment in de schappen van de supermarkt. Nu wordt deze eerder ingezette beweging verder uitgerold."

Kennis van La Place in HEMA-restaurants

De overname biedt allerlei slimme kansen voor de Jumbo, denkt Hemmes. "In één klap zijn er allerlei locaties beschikbaar waar mogelijk supermarkten kunnen komen, op plekken waar Jumbo tot nu toe nog niet echt voet aan de grond kon krijgen. Denk aan Amsterdam. Verder zijn er de HEMA-restaurants, waar Jumbo de kennis van La Place - Jumbo nam begin 2016 de restaurantketen over van het noodlijdende V&D, red. - kan gebruiken om de winkels beter te laten draaien. Wie weet maken ze er op sommige locaties La Place-restaurants van."

"Deze overname is een aftroeving van Ahold."

Hemmes vindt het heel slim hoe de Veghelse supermarktketen te werk gaat. "Dit is een aftroeving van Ahold, die jaren geleden al eens probeerde om 'de redder' van de HEMA te zijn. Dat ketste toen af. Voor Jumbo biedt deze deal weer allerlei mogelijkheden om nieuwe vestigingen neer te zetten, te groeien en kruisverbanden te maken."

Volgens de retaildeskundige is dat het bijzondere van Jumbo: "Niemand anders doet dit op deze manier. Ze kijken op lange termijn naar groei en nemen links en rechts winkels en formules over. Ze zetten daarmee stappen die concurrenten niet zetten. Strategisch zijn ze heel sterk bezig."

Of de andere supermarktconcerns een voorbeeld moeten nemen aan de overnamedrift van Jumbo? "Andere supermarkten, zoals Vomar, Dirk van de Broek en Deka, beleggen vooral in onroerend goed zoals appartementencomplexen en parkeergarages", zegt Hemmes. "Dat is een hele andere manier om je vermogen te stabiliseren."

Strategische bal nog niet uitgerold

Volgens Hemmes is de strategische bal bij Jumbo voorlopig nog niet uitgerold. "Dit blijft doorgaan", zegt hij. "De familie Van Eerd is ook actief op de Belgische markt. Het zou me niet verbazen als ze daar in de toekomst ook organisaties gaan overnemen."

Familiebedrijf Jumbo is inmiddels de op één na grootste supermarktketen van Nederland, met bijna zevenhonderd filialen. In het verleden eigende het concern de supermarkten van C1000, Konmar, Super de Boer en Emté in.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.