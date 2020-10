Opluchting in Roosendaal na sluiten van overlastwoning, waar politie 130 keer in actie kwam

Foto: gemeente Roosendaal vergroot

Opluchting alom onder bewoners van de Molenstraat in Roosendaal, nu de gemeente een overlastpand voor zes weken op slot heeft gegooid. De politie kwam er in drie jaar tijd 130 keer in actie. “De hele buurt vindt dit geweldig. Een pluim voor de gemeente, al duurde dit voor iedereen te lang.”

Wie het inmiddels gesloten huis van buiten ziet, zou niet denken dat de politie hier binnen drie jaar maar liefst 130 keer langsging. Een statig pand met oranje bakstenen die fraai afsteken tegen de wit geschilderde kozijnen en grijze tegels. Op verkoopsite Funda is te zien dat het herenhuis tal van chique details kent, zoals ornamenten.

De realiteit is volgens de buren 180 graden anders: gebruik en handel in drugs, vechtpartijen en veel geschreeuw was er aan de orde van de dag. Omwonenden zijn dan ook opgelucht dat met de sluiting – voorlopig – een einde is gekomen aan deze overlast. “De hele straat stond vaak vol politie. Tot wel zes uur ’s ochtends! We hopen dat de overlast nu wegblijft”, zegt buurvrouw Nancy van Oorschot.

'Een stikgoeie vent'

Wat is hier nou precies aan de hand? De rode draad in verhalen van buren is constant: er woonden een vader met een drugsgebruikende zoon. Pa wordt omschreven als ‘een stikgoeie vent’, die de afgelopen jaren is afgegleden met alcoholgebruik tot gevolg. In de loop der tijd kwamen er volgens buren steeds vaker ‘ongure types’ over de vloer, waarmee de ellende voor de buurt pas echt menens werd.

De gemeente bevestigt: de eigenaar van de woning had vrijwel geen regie op wie er verbleef. Kamers werden onderverhuurd en mensen drongen zonder toestemming het huis binnen om onderdak te krijgen. De meesten kampten met verslavingen.

Noodkreet van de buurt

Omwonenden zaten al een hele poos met de bewoners van dit huis in hun maag. Zo stuurden zij vorig jaar een brief aan toenmalig burgemeester Niederer met een noodkreet. Directe aanleiding was dat de zoon de gaskraan zou hebben opengezet.

Vaak greep de politie in en waren zorgverleners bij de zaak betrokken. Maar dit leidde niet tot een verbetering van de situatie. De situatie verergerde juist met brandstichting en een ernstige mishandeling in september als triest dieptepunt. De vader werd op 2 september in elkaar geschopt. Een politiehelikopter hielp mee om de twee verdachten aan te houden.

Een sociaal drama

Voor burgemeester Han van Midden was hiermee de maat écht vol. “Ik grijp in omdat de verstoring van de openbare orde de spuigaten uitliep. Daarbij heb ik altijd oog gehad voor de menselijke maat. Ik ben blij dat er zorg is georganiseerd voor de betrokken personen die dat nodig hebben”, schrijft hij in een verklaring.

Buren sluiten zich daar bij aan. “Het is een sociaal drama”, vat Margot van Hummel de kwestie samen. Voor vader en zoon is maatschappelijke hulp in het leven geroepen. “Er wordt hopelijk goed voor ze gezorgd. Dit is voor iedereen goed. De hele buurt vindt dit geweldig. Een pluim voor de gemeente, al duurde dit voor iedereen te lang.”

