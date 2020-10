Brand verwoest schuur in buitengebied Oisterwijk

Foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties

Bij een uitslaande brand aan de Spreeuwenburgerweg in het buitengebied van Oisterwijk is woensdagavond een schuur verwoest. De schuur, waar kantoormateriaal zoals bureaus en tafels stonden, was ongeveer 15 meter lang. Op het dak lagen asbest platen.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio meldde rond acht uur dat de schuur als verloren kan worden beschouwd, maar er werd nog wel volop geblust. Rond kwart over acht was de brand zo goed als onder controle.

Landbouwvoertuigen verwoest

Ook verschillende landbouwvoertuigen, zoals een tractor en een heftruck, die naast de schuur stonden, zijn verloren gegaan bij de brand. Het lukte de brandweer te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een grotere schuur en het huis dat bij de schuur hoort.

De melding voor de brand kwam rond zeven uur 's avonds binnen. De brandweer rukte met meerdere wagens uit om het vuur te bestrijden. Het gaat om twee tankautospuiten, één schuimblusvoertuig, één hoogwerker en twee speciale watertransportwagens. De korpsen uit Oisterwijk, Berkel-Enschot, Tilburg en Breda zijn aanwezig.

Mogelijk asbest in dak

Ook is er een adviseur gevaarlijke stoffen bij de brand aan de Spreeuwenburgerweg aanwezig. De resten van de asbest platen op het dak kwamen in het naastgelegen weiland terecht. Volgens de Veiligheidsregio heeft dit geen gevolgen voor de volksgezondheid. De resten zullen donderdag worden opgeruimd.

Het vuur veroorzaakte rook, die richting Den Bosch trok. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

