Rianne gaat zes weken in lockdown in Ierland: 'Nederlanders hebben meer moeite met regels'

Noord-Brabant heeft met 2,5 miljoen inwoners meer coronagevallen dan Ierland met vijf miljoen inwoners. Toch worden daar nu heel strenge maatregelen genomen: het land gaat zes weken in lockdown. Voor Rianne Hendriks uit Veghel betekent dat dat ze het huis bijna niet meer uit mag.

Strenge regels, maar Rianne ziet er het nut wel van in. “Het is schrikbarend hier.” Al zijn er veel minder coronagevallen in Ierland dan in Nederland, het land is ook een stuk minder dichtbevolkt. “Er wonen 4,9 miljoen mensen in Ierland, er zijn hier minder dan 1900 sterfgevallen. En sinds het begin van de coronacrisis zijn er 53.000 mensen positief getest. Veel minder dan in Nederland.”