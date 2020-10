Coronanieuws: twee Brabantse regio's naar 'zeer ernstig' en mondkapjesweigeraar voor de rechter

Archieffoto: Wikimedia vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen liggen 321 coronapatiënten.

Er kwamen woensdag 1549 nieuwe besmettingen bij in Brabant, wederom een dagrecord.

Landelijk werden er 8764 positieve tests gemeld, ook dat is een dagrecord.

07.05 - BOA's willen snel een wapenstok

De Nederlandse Boa Bond en Vakbond BOA ACP pleiten voor een versnelde uitvoering van de afspraken voor een verdedigingsmiddel, zoals een wapenstok. De bonden verwachten namelijk vooral problemen met twee coronamaatregelen: de handhaving van het verbod op alcoholbezit na 20.00 uur en samenkomsten met meer dan vier personen. Dat laten zij donderdag weten.

06.51 - Nieuwe horecazaken geopend

Vanaf het begin van de coronacrisis in maart tot en met september zijn er ongeveer 4700 nieuwe horecazaken geopend in Nederland, meldt nieuwszender BNR na een navraag bij de Kamer van Koophandel.

Vorig jaar werden in dezelfde periode meer nieuwe zaken geopend, maar vooral in de zomer was er nauwelijks een verschil. In die periode waren de coronamaatregelen versoepeld en waren restaurants en cafés gewoon open.

06.35 - Monkapjesweigeraar voor de rechter

Een 43-jarige man, die wordt verdacht van de mishandeling van een buschauffeur in Dongen moet zich vandaag bij de politierechter in Breda verantwoorden. De man zou op 9 oktober in de bus van Tilburg naar Dongen hebben geweigerd een mondkapje te dragen. Toen de buschauffeur hem daarop aansprak, mishandelde de passagier haar.

De man zou de buschauffeur verschillende keren in het gezicht hebben geslagen. Ze moest per ambulance naar het ziekenhuis, waar ze aan haar verwondingen is behandeld. De verdachte werd op maandag 12 oktober aangehouden voor winkeldiefstal in Tilburg. Een agent herkende hem vervolgens als mogelijke verdachte van de mishandeling.

06.24 - Zorgbonus

De zorgbonus leidt tot kopzorgen bij werkgevers over verdeeldheid op de werkvloer, schrijft De Telegraaf.

Hoewel het ministerie van Volksgezondheid in overleg met de sector voorwaarden heeft gesteld aan wie wel en niet voor het extraatje in aanmerking komt, schrikken werkgevers er bij de aanvraag voor terug de selectie toe te passen. In plaats daarvan vragen ze de bonus aan voor al het personeel.

Niet de bedoeling en niet verstandig, vindt het ministerie van Volksgezondheid.

06.21 - Weer op vakantie naar Bonaire

Gezaghebber van Bonaire Edison Rijna heeft Nederland gevraagd om het reisadvies voor Bonaire van oranje in geel te veranderen. Dan kunnen er weer Nederlandse toeristen naar Bonaire toe. Volgens Rijna onderzoekt het RIVM nu of dat kan.

Vanwege een stijging van het aantal coronabesmettingen heeft Bonaire een maand geleden Nederland gevraagd het eiland als code oranje-bestemming te bestempelen, waardoor alleen nog noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Maar omdat er op Bonaire in de laatste dertien dagen geen nieuwe gevallen van Covid-19 zijn bijgekomen, kunnen die regels volgens Rijna weer worden verspoepeld. Op Bonaire zijn nu nog vier mensen besmet.

06.17 - OV gaat minder rijden

De negen bedrijven die in Nederland het openbaar vervoer verzorgen, voorzien voor volgend jaar een sterke verschraling van hun dienstverlening. De daling van de reizigersopbrengsten door de coronacrisis veroorzaakt financiële problemen en de noodzaak om kosten te besparen.

De bedrijven zijn nu in onderhandeling met gemeenten en provincies over hoeveel ze mogen snijden in hun dienstregelingen. Dat blijkt uit een rondgang van NRC.

06.15 - Nog twee Brabantse regio's naar 'zeer ernstig'

In nog twee Brabantse regio's is de situatie opgeschaald naar 'zeer ernstig'. Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant hebben die status nu ook. De regio Brabant-Zuidoost had dat etiket anderhalve week geleden al gekregen.

