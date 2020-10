Buurman geschokt na vondst van drugslab: 'Juist in het huis waar vroeger mijn ouders woonden'

Donderdagochtend is de politie nog steeds op het perceel in Mill (foto: Marco van den Broek/SQ Vision). vergroot

Er is nog steeds forse politiebewaking bij het huis in Mill waar in de stallen een drugslab werd ontmanteld. Donderdagochtend vindt er een wisseling van de wacht plaats. Het is een onwerkelijk gezicht, zoveel politie-inzet in de buurt en blijkbaar een drugslab bij de buren, vindt een man die een paar deuren verderop woont.

Hij kent het perceel waar het drugslab is gevonden goed: zijn ouders woonden er vroeger. Jaren geleden is het verkocht. “Het is een rare gewaarwording”, zegt hij, “dat dit gebeurt achter het huis waar mijn ouders woonden.”

"Er is hier nooit iets aan de hand."

Het is ook juist een hechte buurt, vertelt de man die liever niet met zijn naam bekend wil worden. “Het is een heel fijne, rustige buurt, er is hier nooit iets aan de hand.” De buurt ligt er donderdagochtend ook stil bij, langs het Defensiekanaal en om de hoek bij kasteel Tongelaar. Een schril contrast met de politielinten die rond het perceel gespannen zijn waar het drugslab werd ontmanteld.

Al deden de mensen die in het huis van zijn ouders woonden, nooit echt mee met de buurt. “Ze doen nooit mee met buurtactiviteiten. Maar we hebben ook nooit iets gemerkt. Dit was een donderslag bij heldere hemel.”

