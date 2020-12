Met de complimenten van Foo Fighters: 'Ze mogen ons altijd bellen voor hun voorprogramma'

Acting the Maggot (foto: Stef Schellekens). vergroot

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen en pittig jaar. Je zou bijna vergeten dat er ook heel veel mooi of leuk nieuws was. Bijvoorbeeld de partyfolkband Acting the Maggot uit Boxtel die complimenten kreeg van niemand minder dan Foo Fighters.

Foo Fighters is een van de grootste rockbands op aarde. Maar de band van Dave Grohl is de flauwste niet en deelde daarom begin september een cover van de Boxtelse band op hun sociale media. Hun versie van het nummer The Pretender werd door honderdduizenden mensen gezien.

"Hij is een paar honderdduizend keer bekeken en later zijn we nog op een andere Facebookpagina gedeeld waar hij ook nog bijna honderdduizend keer gezien is. Het ging heel hard", vertelt Maarten de Gans van Acting the Maggot.

"Het was echt een lichtpuntje dat we goed konden gebruiken."

Helaas voor Maarten heeft Dave Grohl nog niet gebeld. "Haha, nee. Hij is wel druk genoeg", grapt hij. Wel is de band enorm blij met het digitale duwtje in de rug van Foo Fighters. "De coronatijd is natuurlijk heel lastig voor muzikanten want alles ligt stil. Dus zo'n moment is wel echt een lichtpuntje dat we goed kunnen gebruiken."

Enkele weken later kreeg de band nog zo'n bijzonder lichtpuntje, toen niemand minder dan de band Queens Of The Stone Age hun versie van het nummer No One Knows besloot te delen op sociale media.

"Ze mogen ons altijd bellen."

In het voorprogramma van Foo Fighters of Queens Of The Stone Age spelen, zit er door corona voorlopig nog niet in voor de Boxtelse band. Maar wie weet, tegen de tijd dat concerten weer doorgaan. "Ze mogen ons altijd bellen", grapt Maarten. Maar ook hiermee is de band al heel content. "Hoeveel mensen kunnen nou zeggen dat ze door Foo Fighters zijn gedeeld? Dit pakken ze ons in ieder geval nooit meer af."

Sowieso kon het goede nieuws niet op voor de frontman van de Boxtelse band. Hij werd ook nog eens genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar. Hij gaf namelijk miniconcerten voor bewoners en de zorgmedewerkers van zorgcentra die tijdens de eerste coronagolf geen bezoek mochten ontvangen.

