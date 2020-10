Restaurants blijven geloven in het kerstdiner: ’En anders maar afhalen'

Archieffoto Pexels.com vergroot

Saku tonijn, tamme konijnenbout of hert. En als dessert witte chocolade met bloedsinaasappel. Alleen al bij het lezen van het kerstmenu van restaurant Auberge du Bonheur in Tilburg loopt het water je in de mond. Toch is het nog maar de vraag of het menu ook opgediend kan worden met Kerstmis.

Het aantal coronabesmettingen zou dit jaar wel eens roet in het eten kunnen gooien. Maar de Brabantse restauranthouders moeten door: Kerstmis is immers een van de hoogtijdagen.

Dit verwacht het publiek dit jaar van het kerstdiner:

“Het menu is al klaar”, zegt directeur Tim Wijdemans van het Tilburgse restaurant Auberge du Bonheur. Het restaurant is met kerst al voor zo’n tachtig procent volgeboekt. “We hebben minder capaciteit om mensen op anderhalve meter van elkaar te zetten. Gelukkig hebben we meerdere ruimtes. En op ‘derde kerstdag’ bieden we ook een kerstdiner aan."

Overigens gaat het restaurant ook de mogelijkheid bieden om eventueel het kerstdiner af te halen. “Er zijn mensen die het toch niet prettig vinden om in deze tijd uit te gaan”, zegt Wijdemans. “Mocht het restaurant toch nog niet open mogen dan is afhalen misschien een goed alternatief voor de mensen die al geboekt hadden.” Volgens Wijdemans is er voor het restaurant nog voldoende tijd om de ingrediënten voor het kerstdiner te bestellen.

"Onze klanten willen eerst thuis op het gemak de menukaart lezen en dan pas reserveren."

Ook bij de Druiventros in Berkel-Enschot zijn de menukaarten voor het kerstdiner al gedrukt. “Als restauranthouder moet je wel vooruitwerken. Onze doelgroep wil graag eerst thuis op het gemak de menukaart kunnen lezen voordat ze gaan reserveren. We draaien al jaren met een kerstbrunch en een kerstdiner. Normaal gesproken hebben honderden boekingen. Ons restaurant zit met Kerstmis twee keer op een dag helemaal vol."

Volgens eigenaar Rob Zoontjens wordt er al wel geïnformeerd naar mogelijkheden om te reserveren. “We hebben veel vaste klanten en maar die maken hun reservering pas in november definitief.”

“Mensen willen met de kerstdagen graag buiten de deur gaan eten, maar komen ze ook?"

Zoontjens zou wel genoeg plaats hebben voor het gebruikelijke aantal reserveringen. “We hebben voldoende vierkante meters in het restaurant en in de zalen om mensen op de juiste afstand van elkaar te houden. We zouden ook nog in verschillende shifts kunnen eten.”

Net als veel andere restaurants heeft de Druiventros ook een afhaalmogelijkheid: de Druif-In. "Daar kunnen nu bijvoorbeeld stamppotmaaltijden worden afgehaald. Daar maken we eventueel een kerstDruif-In van om de kerstdiners af te halen." In de ruimte naast het restaurant staan zelfs de versierde kerstbomen al klaar.

Zoontjens is van huis uit een optimist maar begint zich wel zorgen te maken. “Mensen willen met de kerstdagen graag buiten de deur gaan eten, maar komen ze ook? Er is natuurlijk ook een bepaalde terughoudendheid om niet besmet te worden. Het wordt dit jaar wel een heel bijzondere kerst."

