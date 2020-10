Een afhaal Chicken Rico uit handen van Rico Verhoeven

Wie donderdagavond een Chicken Rico komt afhalen bij restaurant Mood Streetfood in Eindhoven, zal de maaltijd hoogstpersoonlijk uit handen van Rico Verhoeven krijgen. De kickbokskampioen staat tussen zes en acht achter de counter om afhaalmaaltijden te geven.

Het restaurant voor 'gezonde fastfood' is in maart ontstaan uit een samenwerking tussen topkok Eveline Wu en Rico Verhoeven. Het zwaargewicht zou gasten naar het restaurant lokken met 'eat en greets'. Als gastheer liep hij langs de tafels om praatjes met de gasten te maken. Kort na de opening gooide corona echter roet in het eten.