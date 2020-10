Strijd tegen verdroging: minder grondwater oppompen uit Brabantse Wal

De Brabantse Wal gezien vanuit de Noordpolder in Ossendrecht. vergroot

Drinkwaterbedrijf Evides pompt minder water op bij de Brabantse Wal. Dat staat in een overeenkomst met de provincie. Gedeputeerde Peter Smit (Forum voor Democratie) gaat ook aan andere bedrijven vragen minder grondwater op te pompen. Een van de bedrijven op zijn lijstje is drinkwaterbedrijf Brabant Water.

Evides is een groot drinkwaterbedrijf maar in Brabant iets minder bekend. Evides levert vooral water in Zeeland en Zuid-Holland. In Brabant komt er Evides-water uit de kraan in Woensdrecht en Halsteren.

Evides pompt al jaren drinkwater op uit de Brabantse Wal. In 2014 was dat per jaar ongeveer 17 miljoen kuub. Dat water kwam van tussen de 40 en de 120 meter diepte. Inmiddels is dat verminderd tot ruim dertien miljoen kuub. Een kuub is duizend liter water.

De Brabantse gedeputeerde Peter Smit is tevreden over de afspraak met Evides. Een van zijn opdrachten is de verdroging van de Brabantse bodem tegen te gaan. Smit wil ook met Brabant Water in gesprek over de hoeveelheid water die dat drinkwaterbedrijf uit de grond haalt. De provincie heeft voor de komende jaren vele miljoenen opzij gelegd voor een 'robuuster watersysteem'.

Evides levert ook industriewater. Dat is water dat bedrijven gebruiken voor productieprocessen. Door daarvoor rivierwater te gebruiken, heeft Evides minder grondwater uit de Brabantse Wal nodig. Dat rivierwater komt uit de Maas. Als buffer liggen er al jaren drie grote spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch.

De Nederlandse natuur loopt al jaren schade op door verdroging. De hete zomers van de afgelopen jaren versterken dat effect. Verdroging ontstaat op de hoge Brabantse zandgronden doordat regenwater te snel wordt afgevoerd waardoor het niet de kans krijgt in de bodem te zakken.

In Brabant wordt volgen cijfers van de provincie per jaar zo'n 200 miljoen kuub water uit de grond gehaald voor drinkwaterproductie. De industrie gebruikt zo'n 20 miljoen kuub. De hoeveelheid water die boeren uit de grond pompen, is de laatste jaren flink gestegen en wordt geschat op ruim zeventig miljoen kuub.

Drinkwaterbedrijven proberen al jaren consumenten te overtuigen om zuinig aan te doen met water. In een interview zei de nieuwe directeur Rob van Dongen van Brabant Water onlangs weinig te voelen voor het gebruik van rivierwater. Volgens hem halen drinkwaterbedrijven het meeste grondwater van zo diep dat het nauwelijks invloed heeft op de verdroging.

