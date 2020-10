Beschoten woning en onderneming waar granaat werd geplaatst, zijn van zelfde persoon

De beschieting van een woning en het plaatsen van een granaat voor de deur van een onderneming in Breda zijn mogelijk op dezelfde persoon gericht. De eigenaar van de woning aan de Bruno Renardstraat is ook de eigenaar van de onderneming aan de Baliëndijk. Dit bedrijf wordt nu voor vier weken gesloten, zo maakte de burgemeester donderdagmiddag bekend.

De politie onderzoekt momenteel de twee aanslagen in Breda. Daarin is het nog te vroeg om een verband te leggen tussen de twee incidenten, zo laat burgemeester Paul Depla weten in een brief aan de gemeenteraad.

Zondagavond werd een rijtjeshuis in Bruno Renardstraat onder vuur genomen. Meerdere schoten werden gelost, niemand raakte gewond. Dinsdagavond werd een handgranaat gevonden bij een bedrijf aan de Baliëndijk, niet ver van de woning. De onderneming is gevestigd in een klein complex, waar een aantal appartementen boven zitten.

''Het mag duidelijk zijn dat deze incidenten een impact hebben op omwonenden", schrijft de burgervader in de brief. "Nu het onderzoek nog gaande is, maar een verband tussen beide incidenten niet is uit te sluiten, heb ik in overleg met de partners in de lokale driehoek besloten de onderneming aan de Baliëndijk voor de duur van vier weken te sluiten. Dit in het belang van de veiligheid van de omwonenden." Daarnaast is er besloten om in de Bruno Renardstraat extra toezicht te houden door het tijdelijk plaatsen van een mobiele cameramast.