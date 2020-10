Tijd voor iets anders: Brabantse Kamerleden houden het voor gezien

Madeleine van Toorenburg (CDA) stopt na 14 jaar als Kamerlid. Ze zegt dat het tijd wordt om jonge talenten zoals haar eigen dochter de ruimte te geven. Maar er zijn meer Brabantse politici die het tijd vinden om iets anders te gaan doen.

Ook vertrekt Henk van Gerwen (SP). De 65-jarige politicus uit Oss nam in 2017 afscheid van de landelijke politiek nadat hij niet verkozen was. Maar een jaar later kwam hij terug toen stadgenoot Lilian Marijnissen hem zondag vroeg om de plots vertrekkende Nine Kooiman op te volgen.

Ook Ronald van Raak (SP) gaat weg. De politicus die in Hilvarenbeek geboren is, woont inmiddels in Amsterdam. Met 5077 dagen is hij een van de meest ervaren Kamerleden. Hij vindt dat het tijd is dat hij zijn politieke idealen op een andere manier probeert te bereiken.