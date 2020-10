Buurtbewoners roken brand De Hurk zelfs binnen met de deur dicht: 'Hopelijk was de rook niet giftig'

Hulpdiensten rukten massaal uit. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision) vergroot

De dag na de grote brand op industrieterrein De Hurk in Eindhoven is er nauwelijks nog wat te merken in de aanliggende wijk. De heftige rook en stank is verdwenen. Enkele buurtbewoners hadden vrijdagmiddag wel last van de rook. "Zelfs met de deur dicht was het te ruiken", vertelt een buurtbewoner.

De brand brak vrijdagmiddag uit bij recyclingbedrijf Mirec aan de Hastelweg in Eindhoven. Rond halfelf 's avonds was die weer geblust. Er zijn geen mensen gewond geraakt bij de brand. Wel was er veel rookontwikkeling.

Nabijgelegen straten, zoals de Zeelsterstraat, stonden vol met dikke rook. Er werd vrijdagmiddag een NL-Alert verstuurd om mensen in de omgeving te waarschuwen. Volgens metingen van de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

Last van de rook

Enkele buurtbewoners hadden vrijdag veel last van de rook. Dat zijn vooral de mensen die halverwege op de Zeelsterstraat wonen, vlak achter de brand. "Ik was 's middags in de tuin aan het werken toen ik opeens een hele heftige lucht rook. Het rook een beetje naar verbrand plastic", vertelt een bewoner. "Ik ben meteen naar binnen gegaan en heb de ramen en deuren dichtgedaan."

Helaas hielp dat voor deze bewoner niet. "De lucht was de hele avond nog binnen te ruiken. Mijn kleinzoon kon er niet van slapen. Maar het was niet heel heftig en we hebben geen schade. Vanochtend konden we de ramen weer open doen. Door de regen is de dikke rook en de stank weg", aldus de meneer. "Je vraagt je natuurlijk af of zo'n industriegebouw überhaupt wel bij een woonwijk moet staan. We hebben al twee keer eerder last van hen gehad."

Ook de snackbar in de straat zit precies op de plek waar de rook het meest aanwezig was. "We hebben meteen de deur dicht gedaan maar we roken het binnen heel goed", vertelt een medewerker. "Het was een hele vieze geur. Gelukkig hebben we een goede afzuigkap, dus het viel nog redelijk mee denk ik. De geur is inmiddels weer weg."

Bang voor giftige stoffen

Bewoners die een stukje verderop wonen, hadden minder last van de geur. "Ik ben gisteren gaan wandelen met een mondkapje op. Maar de rook was zo heftig dat ik meteen terug ben gegaan. De ramen en deuren had ik snel dicht gedaan, dus er is niets binnen gekomen", vertelt een mevrouw die aan het uiteinde van de straat woont. "Ik hoorde dat er vooral plastic verbrand is. Hopelijk was de rook niet giftig. Dat zou wel heel erg zijn."

"Ik heb de drukte hier op straat wel gemerkt natuurlijk. Al die brandweerwagens en politie. Maar de wind stond denk ik net goed, want ik heb helemaal niets geroken", vertelt een mevrouw die vlak achter Mirec woont. "Ik ben met mijn kleinzoon wel even gaan kijken. Hij vond de brandweer vooral heel mooi om te zien. Verder leek het rustig."

Een vrouw die met haar hond over straat loopt, is net even bij de plek van de brand wezen kijken. "Er is niks meer te zien. Alleen wat mensen die aan het werk zijn", vertelt ze. Zelf had ze vrijdag nergens last van. "Ik woon hier een stukje verderop. Van mensen in Woensel hoorde ik dat zelfs zij het roken, maar ik heb niks gemerkt."

